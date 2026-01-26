Alajuelense sorprende al responder si fichará a la figura de selección que el Machillo Ramírez quiere hace meses: “La prioridad”

La Liga Deportiva Alajuelense sigue moviéndose con cautela en el mercado de fichajes. Tras un arranque irregular en el Clausura 2026, en el que el equipo necesitó tres fechas para conseguir su primera victoria, la dirigencia rojinegra analiza con lupa cada posible incorporación, priorizando necesidades puntuales del plantel.

¿Cuál es el jugador de selección que tenía Alajuelense en carpeta?

El nombre de Alexy Vega, figura del Marathón y habitual convocado a la Selección de Honduras, ha estado sobre la mesa desde hace varios meses. Incluso, su perfil es del agrado del técnico Óscar Ramírez, lo que alimentó los rumores sobre una eventual llegada del volante ofensivo al fútbol costarricense.

La respuesta desde la dirigencia

Ante las especulaciones, Carlos Vela, director deportivo de Alajuelense, fue consultado por Diario Diez y aclaró la postura actual del club sobre el futbolista hondureño.

“Alexy claramente lo conocemos también. Es un jugador muy destacado, con una trayectoria que lo respalda. Hizo un gran semestre, viene haciéndolo bien con Marathón desde hace tiempo”, reconoció Vela.

Sin embargo, el dirigente fue enfático al marcar el camino que sigue hoy la institución rojinegra: “Pero hoy, a ciencia cierta, la prioridad y la necesidad deportiva del equipo está en otra posición, sin desmeritar el gran jugador que es”.

Alexy Vega no será fichado por Alajuelense. (Foto: Diario Diez)

Un mercado con foco definido

Las palabras de Vela dejan claro que, más allá del gusto del cuerpo técnico por Vega, Alajuelense no se moverá por nombres, sino por necesidades específicas. El club busca reforzar zonas donde considera que el margen de mejora es mayor, especialmente tras un inicio de torneo que encendió algunas alertas en el rendimiento colectivo.

Por ahora, el interés por Alexy Vega queda en pausa. En Alajuela saben que es un futbolista de jerarquía y seguimiento regional, pero también tienen claro que el mercado no permite improvisaciones.