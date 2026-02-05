Rashir Parkins necesitó solo una palabra para calentar la pelea de Alajuelense con Saprissa y Herediano por el Clausura 2026 “Enemigos”

Una sola palabra bastó para encender la rivalidad en el Torneo Clausura 2026, luego de que Rashir Parkins lanzara un mensaje que no pasó desapercibido y elevó la tensión entre Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano.

El panelista Esteban Amador a través de sus redes sociales realizó una dinámica con Rashir Parkins en donde entre una serie de preguntas cuando le mencionaron sobre qué pensaba de Saprissa y Herediano, respondió de manera contundente: “enemigos”.

¿Qué dijo Rashir Parkins sobre Saprissa y Herediano?

Durante una dinámica en redes sociales con Esteban Amador, Rashir Parkins fue consultado sobre sus rivales en Costa Rica, específicamente Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano.

Su respuesta fue directa y sin rodeos: “enemigos”, una sola palabra que bastó para avivar la rivalidad y calentar el ambiente en este Clausura 2026.

Rashir Parkins avanza en su recuperación

Mientras tanto, Rashir Parkins continúa avanzando de forma positiva en su proceso de recuperación tras la rotura de menisco en la rodilla, enfocado en cumplir cada etapa de la rehabilitación con el objetivo de volver a las canchas lo antes posible.