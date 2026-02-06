Nuevo calendario Concacaf 2026-2030: así se jugarán Liga de Naciones, Copa Oro y Eliminatorias al Mundial

El ciclo 2026-2030 de Concacaf ya tiene hoja de ruta para las selecciones nacionales masculinas: habrá dos ediciones de la Liga de Naciones, dos Copas Oro y un nuevo camino clasificatorio rumbo a la Copa Mundial 2030, con opción de que hasta siete selecciones de Concacaf lleguen al torneo (seis cupos directos + un lugar al Repechaje Intercontinental vía Play-In).

En Fútbol Centroamérica, el foco está puesto —como siempre— en lo que pueda venir para Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua: desde competir por ascensos y Finales en Liga de Naciones, hasta pelear una clasificación a Copa Oro y, sobre todo, meterse en la ruta del Mundial 2030.

Liga de Naciones Concacaf 2026/27 y 2028/29: qué se juega y qué cambia

Concacaf confirmó que habrá dos ediciones en el período: 2026/27 y 2028/29, manteniendo el sistema de tres ligas y funcionando como vía de clasificación a la Copa Oro.

La gran novedad es que desde 2026/27 la competencia sumará Finales también para las Ligas B y C (además de la Liga A), aumentando el total del torneo a 118 partidos.

Finales confirmadas (dato clave del calendario):

Finales 2027 (Liga A) : se jugarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles .

: se jugarán en el . Finales 2029 (Liga A) : sede por anunciar .

: sede . Finales de Ligas B y C: debutan en 2027 (detalles a confirmar más adelante).

Concacaf hizo oficial la información este viernes.

Copa Oro Concacaf 2027 y 2029: cuándo se juega y cómo se clasifica

La Copa Oro se mantiene como el torneo “estrella” de selecciones de la región y, según el calendario oficial, las próximas ediciones se disputarán en:

Junio/julio 2027

Junio/julio 2029

En cuanto al acceso, Concacaf explicó que los equipos clasificarán a los torneos de 16 selecciones a través de la Liga de Naciones y los Prelims de Copa Oro (los detalles finos de clasificación se anunciarán más adelante para cada edición).

Eliminatorias Concacaf al Mundial 2030: arranque en 2027 y formato

Concacaf adelantó que las Clasificatorias al Mundial 2030 comenzarán en septiembre-octubre de 2027 y tendrán tres rondas + un Play-In, con el objetivo de repartir 6 cupos directos y un lugar al Repechaje Intercontinental a través del Play-In.

Primera Ronda (septiembre-octubre 2027)

22 equipos , series ida y vuelta (eliminación directa).

, series (eliminación directa). Participan las selecciones ubicadas del puesto 14 al 35 en el ranking usado por Concacaf para el proceso.

en el ranking usado por Concacaf para el proceso. Los 11 ganadores avanzan a la Segunda Ronda.

Segunda Ronda (septiembre-octubre 2027 / noviembre 2027 / marzo 2028)

24 equipos en 6 grupos de 4 , todos contra todos ida y vuelta (6 partidos por selección).

en , todos contra todos (6 partidos por selección). Avanzan 12 selecciones: los 6 primeros y los 6 segundos de grupo.

Ronda Final (junio 2028 y septiembre-octubre 2029)

12 equipos en 3 grupos de 4 , también ida y vuelta (6 partidos por selección).

en , también (6 partidos por selección). Se clasifican al Mundial: 3 ganadores de grupo + 3 segundos (6 cupos directos).

(6 cupos directos). Los 2 mejores terceros pasan al Play-In.

Play-In Concacaf (noviembre 2029)

Serie ida y vuelta entre los dos mejores terceros lugares de la Ronda Final.

entre los dos mejores terceros lugares de la Ronda Final. El ganador obtiene el boleto de Concacaf al Repechaje Intercontinental de FIFA.

La información publicada por Concacaf.

Calendario Concacaf 2026-2030, año por año

Con la información oficial publicada por Concacaf, el ciclo queda ordenado así:

2026 : arranque del ciclo con Liga de Naciones 2026/27 .

: arranque del ciclo con . 2027 : Finales de Liga de Naciones (incluye debut de Finales B y C) + Copa Oro (junio/julio) + inicio de Eliminatorias al Mundial 2030 (septiembre-octubre) .

: (incluye debut de Finales B y C) + + . 2028 : continuidad de Eliminatorias (juegos en marzo 2028 y Ronda Final en junio 2028 ) + nueva edición de Liga de Naciones 2028/29 .

: continuidad de Eliminatorias (juegos en y ) + nueva edición de . 2029 : Copa Oro (junio/julio) + tramo decisivo de Eliminatorias ( septiembre-octubre 2029 ) + Finales de Liga de Naciones 2029 (sede por anunciar) + Play-In en noviembre 2029 .

: + tramo decisivo de Eliminatorias ( ) + (sede por anunciar) + . 2030: cierre del ciclo con el objetivo máximo: el Mundial 2030 (la clasificación se define al finalizar el proceso 2027-2029).

¿Qué significa esto para Centroamérica?

Para Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua, el período 2026-2030 se parte en dos frentes:

Corto/mediano plazo (2026-2029): sumar puntos y rendimiento en Liga de Naciones para soñar con Finales, ascensos y, sobre todo, quedar mejor posicionados para clasificar a Copa Oro 2027 y 2029. Objetivo mayor (2027-2029): meterse en la pelea real por el Mundial 2030, con un formato que ofrece hasta 7 plazas posibles (6 directas + repechaje), pero con ventanas y etapas que no perdonan: el margen de error se achica a medida que avanza la Ronda Final y aparece el Play-In.

