Se supo todo: Chunche Montero revela la confesión que le hizo Leo Moreira y carga contra Alajuelense.

La Liga Deportiva Alajuelense perdió el campeonato a manos del Club Sport Herediano y rápidamente lo que hizo la dirigencia y el cuerpo técnico rojinegro fue buscar culpables.

En esa movida fue que cayó en desgracia Leo Moreira, el portero que llevaba años en el club manudo pero que después de haber sido cuestionado por su actuación en la Gran Final, terminó eyectado del equipo.

La decisión de apartar al guardameta generó mucha polémica y quien habló ahora fue nada menos que Mauricio Chunche Montero, uno de los grandes ídolos del León, quien no sólo cuestionó a la cúpula de la institución sino que reveló una charla que tuvo con el propio Moreira.

Chunche Montero lo cuenta todo sobre Leo Moreira en Alajuelense

Invitado al programa Contragolpe que se emite por TD más, Montero reveló una confesión que le hizo el portero. “Me he topado a Moreira y hablé mucho con él. Me decía que cómo hice para aguantar 12 años con la presión que hay aquí en Alajuelense”, confesó el ídolo.

“Es una presión día a día que no se da en otro lado. Usted gana hoy y ya a la semana siguiente hay que ganar otro campeonato. Es día a día, la exigencia siempre está, lo que la afición ve es diferente de lo que reflejan los jugadores. No hay otra que ganar títulos”, agregó el Chunche.

Leo Moreira ya dejó Alajuelense y fue presentado en Puntarenas FC. (Instagram)

El enojo con la dirigencia de Alajuelense

Además, Montero no dudó en criticar a la dirigencia y al cuerpo técnico de Alajuelense por haber echado a Moreira de esa manera. “En todos los años que ha estado ha tenido una regularidad muy grande, es lógico que en uno u otro partido cometan errores, pero eso le pasa a cualquier ser humano”, explicó.

“Y ahora por presión o por no sé qué razón lo castigan tan grande como echándole la culpa sólo a él y la culpa la tienen todos”, agregó. La directiva no tiene que dejarse llevar por el fervor, si son acordes a lo que dicen, no tiene que dejarse llevar ni por la prensa ni por la afición ni por hechos que pasan en el partido. Prácticamente le están echando toda la culpa a él”. concluyó el Chunche.