Alerta en Alajuelense: gerente deportivo de Municipal rompe el silencio sobre una posible oferta por Washington Ortega

El mercado empieza a moverse y en Liga Deportiva Alajuelense se encendieron las alarmas en un momento donde el club intenta reacomodarse tras la eliminación del Clausura 2026. El nombre que generó ruido en las últimas horas es el de Washington Ortega, quien comenzó a ser vinculado con un posible salto al fútbol guatemalteco.

La información surgió desde medios chapines, que colocaron al arquero rojinegro en la órbita de CSD Municipal, uno de los equipos más importantes de ese país. La versión tomó fuerza rápidamente, sobre todo porque el conjunto centroamericano atraviesa un momento de reestructuración en su plantel.

Washington Ortega, que tiene contrato con la Liga hasta junio de 2028, viene de cerrar un torneo donde fue protagonista, incluso en medio de la irregularidad colectiva del equipo. Tras la eliminación, el propio guardameta dejó abierta una puerta que alimentó aún más las especulaciones sobre su futuro.

El presidente de Municipal salió a responder

En ese contexto, la palabra desde Guatemala era clave. Y finalmente llegó. Martín Plachot, gerente deportivo de Municipal, decidió salir a aclarar la situación y bajar el tono a los rumores que comenzaban a instalarse con fuerza.

“La verdad aquí en Municipal, al día de hoy, no estamos evaluando cupo de extranjeros en el arco”, afirmó en entrevista con La Teja, descartando al menos en el corto plazo la posibilidad de avanzar por el arquero de Alajuelense. Una declaración que enfría el tema, pero que no lo cierra definitivamente en un mercado siempre cambiante.

Martín Plachot negó interés de Municipal por Washington Ortega. (Foto: Municipal)

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La situación del club guatemalteco explica parte del contexto. Con la salida de Kenderson Navarro y la incertidumbre sobre la continuidad del técnico Mario Acevedo, el equipo atraviesa un proceso de ajustes que podría abrir nuevas necesidades en las próximas semanas.

Mientras tanto, Municipal sigue enfocado en la competencia local, disputando los cuartos de final de la liga guatemalteca, lo que también condiciona cualquier movimiento inmediato en el mercado.

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En Alajuelense, la situación se sigue de cerca. Ortega es una pieza importante dentro del plantel y cualquier interés externo obliga a analizar escenarios, especialmente en un momento donde el club busca estabilidad tras un semestre complejo.

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Datos Claves

Washington Ortega , arquero de Alajuelense , tiene contrato vigente con el club hasta junio de 2028 .

, arquero de , tiene contrato vigente con el club hasta . El gerente de CSD Municipal , Martín Plachot , descartó actualmente buscar extranjeros para el arco.

, , descartó actualmente buscar extranjeros para el arco. La Liga Deportiva Alajuelense vigila el futuro de Ortega tras rumores del fútbol de Guatemala.