A lo largo de su historia, Alajuelense ha contado con una gran cantidad de futbolistas extranjeros que han dejado huella, pero también con otros fichajes que no lograron cumplir con las expectativas.

Ya sea por bajo rendimiento, falta de adaptación o decisiones cuestionadas, varios nombres pasaron sin pena ni gloria por el club rojinegro.

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¿Cuáles han sido los peores fichajes extranjeros en la historia de Alajuelense?

En esta oportunidad, desde Fútbol Centroamérica repasamos los peores fichajes extranjeros de la historia de Alajuelense, un ranking que revive algunas de las apuestas menos acertadas de la institución.

7) Nino Rojas (Chile)

Nino Rojas aparece en este ranking como uno de los fichajes extranjeros menos acertados de Alajuelense.

El exfutbolista chileno llegó en 2017 con la expectativa de aportar goles tras su paso por la primera división de su país, pero nunca logró consolidarse.

Con apenas un tanto en siete partidos y perdiendo rápidamente protagonismo hasta quedar relegado al banquillo, su paso por el club terminó siendo discreto y catalogado como un fracaso.

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Nino Rojas – Alajuelense

6) Martín Montagna (Argentina)

Martín Montagna aparece en este listado como otro de los fichajes extranjeros que no cumplieron en Alajuelense.

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El exdelantero argentino llegó en 1998 con la misión de reforzar el ataque, pese a su paso por clubes modestos de la tercera división de su país.

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Con este cartel al final no logró destacar y su aporte fue muy limitado, registrando apenas un gol en 13 partidos, lo que terminó marcando su paso como poco exitoso.

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Martín Montagna

5) Matías Arce (Argentina)

Matías Arce también figura entre los fichajes extranjeros que no lograron rendir en Alajuelense.

El exmediocampista argentino, con pasado en Boca Juniors donde ganó títulos importantes como la Copa Libertadores, llegó en 2007 con altas expectativas.

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Pero su paso por el club rojinegro fue muy breve y discreto, ya que apenas disputó cinco partidos antes de ser dado de baja por la directiva.

Matías Arce con Boca Juniors

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4) Leonardo Martins (Brasil)

Leonardo Martins se suma a la lista de fichajes extranjeros que no lograron destacar en Alajuelense.

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El exmediocampista brasileño llegó en 2007 con la intención de fortalecer el medio campo, tras su paso por el fútbol de su país.

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Sin embargo, su rendimiento estuvo lejos de lo esperado, ya que apenas disputó cuatro partidos antes de salir del club a mitad de torneo, dejando una impresión muy discreta.

Leonardo Martins con Alajuelense

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3) Julio Romaña (Colombia)

Julio Romaña también integra este ranking de fichajes extranjeros que no cumplieron en Alajuelense.

El exdefensor colombiano llegó en 2006, ya en la etapa final de su carrera, con la expectativa de aportar experiencia tras una larga trayectoria en su país.

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Pero su rendimiento no fue el esperado y apenas tuvo participación, disputando solo cuatro partidos con el conjunto rojinegro.

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Julio Romaña presentado en Alajuelense

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2) Gabriel Oyola (Argentina)

Gabriel Oyola aparece en este listado como otro de los fichajes extranjeros que no dieron resultados en Alajuelense.

El exdefensor argentino llegó en 2007 con la misión de reforzar la zaga, respaldado por su paso por el Parma de Italia.

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Sin embargo, su etapa en el club fue decepcionante, ya que entre bajo rendimiento y problemas físicos apenas logró disputar tres partidos, sin dejar mayor aporte.

Gabriel Oyola con Parma de Italia

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1) Rodrigo Batata (Brasil)

Rodrigo Batata encabeza este ranking como uno de los fichajes extranjeros más decepcionantes en la historia de Alajuelense.

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El exmediocampista brasileño llegó en 2007 con experiencia en ligas como Brasil y Japón, además de su formación en el PSG, lo que generaba altas expectativas.

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Rodrigo Batata presentado con Alajuelense

A pesar de esto, su paso por el club fue muy breve y sin impacto, ya que apenas registró una asistencia en cuatro partidos antes de ser dado de baja a los pocos meses.

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