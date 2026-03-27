Entre Washington Ortega, Mariano Torres y Marcel Hernández: Pablo Izaguirre elige al mejor extranjero y deja sin palabras a Alajuelense

El debate por el mejor extranjero del Apertura 2025 en el fútbol costarricense sumó una voz de peso que no pasó desapercibida, especialmente en la Liga Deportiva Alajuelense. Pablo Izaguirre, ídolo histórico rojinegro, se metió de lleno en la discusión y sorprendió con su elección entre Washington Ortega, Mariano Torres y Marcel Hernández.

La UNAFUT había confirmado a los tres nominados para ser elegido el mejor futbolista extranjero del Clausura 2026. Washington Ortega fue clave en la estructura de Alajuelense campeón, Mariano Torres volvió a ser el cerebro de Saprissa con un nivel sostenido, y Marcel Hernández reafirmó su condición de goleador determinante en Herediano. Tres perfiles distintos, pero con impacto directo en sus respectivos equipos.

¿Quién es el mejor extranjero según Pablo Izaguirre?

Consultado en una entrevista con Fútbol Conos, Izaguirre no dudó en destacar el nivel de los tres candidatos. “Los tres son excelentes. Mariano Torres es superlativo, igual que lo de Marcel Hernández y también lo de Washington”, comentó, marcando un punto de partida equilibrado en su análisis. Sin embargo, rápidamente inclinó la balanza hacia una decisión que generó ruido.

“Si vamos a la realidad de ahora tienen que elegir a Marcel. Lo de Mariano es muy bueno, pero le tendrían que dar el premio a Marcel”, afirmó el exdelantero, dejando en claro que, para él, el presente del atacante de Herediano es superior. Una declaración que toma más peso al venir de una figura identificada históricamente con Alajuelense.

El análisis de Izaguirre no se quedó únicamente en el rendimiento individual, sino que también contempló el contexto competitivo. “Pero si agarramos que es del torneo pasado que ganó la Liga, se lo van a terminar dando a Washington Ortega”, añadió, reconociendo el peso que suele tener el título en este tipo de distinciones y la influencia del rendimiento colectivo.

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La sorpresa en Alajuelense no es menor. Que un referente del club no elija a su propio jugador en un debate de este calibre siempre genera repercusiones. Más aún cuando el elegido es Marcel Hernández, un futbolista que, por su pasado y presente en otros equipos, suele estar en el centro de rivalidades.

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