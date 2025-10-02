La polémica en la Liga Deportiva Alajuelense bajó un poco su intensidad después de haber logrado la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana. El cuadro rojinegro venció por 2-1 a Motagua como visitante y se ubicó dentro de los cuatro mejores por tercera vez consecutiva.

Sin embargo, la afición manuda no se olvida de lo que pasó el último sábado entre los cuatro futbolistas que fueron apartados. Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz protagonizaron el episodio en el barrio La California.

Los dos primeros, ya alcoholizados, terminaron a los golpes entre sí. Los otros dos, tanto Aguilar como Paz, también estuvieron en la fiesta y llegaron tarde al entrenamiento. Por eso, a nadie le tembló el pulso en Alajuelense para separarlos del primer equipo.

Además, los aficionados rojinegros, a través de una encuesta en el canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica Alajuelense dejaron en claro qué decisión debería tomar el club, según ellos, frente a estos actos de indisciplina.

¿Qué debería hacer Alajuelense con los cuatro apartados según la vista de la afición?

Tras ser consultados por la pelea entre Creichel Pérez y John Paul Ruiz, un total de 234 aficionados manudos considera que ambos jugadores deben continuar en el primer equipo y sólo recibir una multa económica. Otros 49 creen que la Liga debería rescindir los respectivos contratos.

Sobre los casos de Deylan Aguilar y Deylan Paz, la mayoría de los aficionados coincide en tomar la misma decisión. “Multa económica, pero siguen en el primer equipo“, respondieron un total de 167 manudos. Un total de 74 optaron por la rescisión de contrato, mientras que otros 28 votaron “jalón de oreja, pero siguen en el primer equipo“.