“Están decididos”: revelan cuál es el fichaje que Machillo Ramírez pidió sí o sí para Alajuelense en el próximo mercado

La Liga Deportiva Alajuelense vive uno de sus mejores momentos en la temporada. El equipo rojinegro no solo se mantiene como protagonista en el Torneo de Apertura, sino que además se metió entre los cuatro mejores de la Copa Centroamericana tras eliminar al Motagua en Honduras. El proyecto de Óscar Ramírez comienza a dar frutos y la ilusión crece en el liguismo.

Pero el entrenador no se conforma con lo que tiene en el presente y ya piensa en reforzar al plantel de cara al 2026. En su radar apareció un nombre que, según trascendió, se ha convertido en una petición prioritaria para el banquillo manudo.

¿Cuál es el fichaje que quiere Machillo Ramírez?

De acuerdo con la información del periodista Josué Quesada, Óscar Ramírez pidió a la dirigencia eriza ir con todo por el fichaje de Everardo Rose, delantero panameño de 26 años que actualmente milita en Plaza Amador.

El atacante tiene contrato con su club hasta junio del 2026, por lo que Alajuelense no estaría obligado a realizar una inversión desmedida en este momento, aunque sí deberá sentarse a negociar con la institución canalera.

Machillo Ramírez quiere fichar Everardo Rose. (Foto: La Prensa Panamá)

Sus números recientes

Rose ha tenido un rendimiento destacable, especialmente en la Copa Centroamericana, donde se convirtió en una de las figuras de Plaza Amador. En ese torneo disputó 5 partidos, anotó 4 goles y dio 2 asistencias, dejando claro que se trata de un delantero con peso en el área y capacidad de respuesta en escenarios internacionales.

En el torneo Apertura de Panamá, en cambio, sus cifras son más discretas: 12 partidos, 1 gol y 2 asistencias. Aun así, sus actuaciones en la región captaron la atención de Machillo, que lo considera un refuerzo estratégico para darle más variantes al ataque rojinegro.

Una apuesta a futuro

La dirigencia manuda comparte la visión del entrenador y todo apunta a que harán un esfuerzo importante para convencer al Plaza Amador de liberar a su goleador. En Alajuelense entienden que el próximo año será clave para consolidar un proyecto que los devuelva al protagonismo regional, y por eso el nombre de Everardo Rose aparece como prioridad en la lista de fichajes.