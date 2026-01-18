Dos refuerzos para Machillo Ramírez: Alajuelense confirma la noticia que enloquece a los manudos en el Clausura 2026

En la antesala del duelo de la segunda jornada del Clausura 2026, este domingo 18 de enero, cuando Municipal Pérez Zeledón reciba a Liga Deportiva Alajuelense, desde la cúpula rojinegra llegó la noticia que todos en Alajuela esperaban.

Víctor Reyes, secretario técnico del club, confirmó que el panorama es altamente favorable para que Óscar “Machillo” Ramírez pueda sumar dos refuerzos ofensivos clave en cuestión de días.

Refuerzos en camino para la Vieja Metrópoli

Según explicó Reyes, la intención del club es que para la tercera fecha, cuando la Liga visite a Cartaginés en el Fello Meza, el cuerpo técnico ya tenga a disposición a Ángel Zaldívar y José Alvarado, los dos delanteros que cerraron como incorporaciones en la última semana del mercado de fichajes.

El primero, un atacante mexicano de 31 años, llega con cartel desde Juárez FC de la Liga MX y genera una enorme expectativa entre los aficionados. “Lo de Zaldívar va bien, esperemos tenerlo para el próximo juego. La intención de nosotros fue presentar la documentación el día viernes, mañana vamos a tratar obtener la habilitación de migración”, explicó el directivo, dejando en claro que en Alajuela están empujando todos los trámites posibles.

Se acerca el debut de Ángel Zaldívar (Getty).

“Con relación a Unafut, el martes ya estaremos presentando la documentación para que el jugador esté habilitado para la tercera fecha. Estamos haciendo grandes esfuerzos para tenerlo”, agregó Reyes. El compromiso ante los brumosos está programado para el miércoles 21 de enero, y aunque el club acelera, también depende de plazos burocráticos que no siempre se pueden anticipar.

El segundo refuerzo es José Alvarado, atacante de 28 años que Machillo eligió en silencio tras un período de prueba en el CAR, luego de disputar el 2025 con AD Sarchí en la Liga de Ascenso. “José Alvarado también podría estar habilitado para el miércoles si es que así lo requiere el técnico”, recordó Reyes, sumando otra alternativa para el frente de ataque.

José Alvarado, el fichaje sorpresa de los manudos (X).

Un ataque que invita a soñar

Así, si todo avanza según lo planeado, el DT más ganador de la historia del club podría disponer de una ofensiva de lujo para el próximo compromiso, teniendo a disposición a Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar, José Alvarado, Joel Campbell, Tristán Demetrius, Anthony Hernández, Jeison Lucumí y Kenneth Vargas. Opciones sobran en ataque y en Alajuela ya se permite soñar, con argumentos, con ir por la estrella 32 en este Clausura 2026.