Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

David Suazo le respondió de la forma que pocos se animan a Zlatan Ibrahimovic y en Honduras le dan la razón

Desde Honduras destacan unas declaraciones que dio David Suazo sobre Zlatan Ibrahimovic cuando fueron compañeros en el Inter de Milán.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
David Suazo se burló de Zlatan Ibrahimovic por lo que dijo el sueco.
David Suazo se burló de Zlatan Ibrahimovic por lo que dijo el sueco.

Zlatan Ibrahomovic es un personaje muy reconocido en el mundo del fútbol, por su buen juego, sus polémicas declaraciones y por ser un tipo arrogante.

Fue compañero del hondureño David Suazo en el Inter de Milán. Su relación fue muy buena y ambos se guardan respeto, eso sí, “El Rey” hizo algo que pocos se atreven.

Centroamérica de rodillas ante Luis Palma: UEFA ilusiona a toda Honduras con sus mensajes

ver también

Centroamérica de rodillas ante Luis Palma: UEFA ilusiona a toda Honduras con sus mensajes

El día que David Suazo se rio en la cara de Zlatan Ibrahimovic

En una charla con diario La Prensa, el catracho contó el día que se burló de Ibrahimovic por una frase que dijo.

“Una vez Zlatan Ibrahimovic me dijo que era más rápido que yo. Obviamente me puse a reír”, comenzó contando.

Y le respondió: “Le dije: ‘Está bien que eres más alto y más fuerte, pero más rápido que yo no'”.

“Gracias a Francis Hernández”: Luis de la Fuente y la confesión que más impacta a Honduras sobre Lamine Yamal

ver también

“Gracias a Francis Hernández”: Luis de la Fuente y la confesión que más impacta a Honduras sobre Lamine Yamal

David Suazo es uno de los futbolistas más veloces que ha tenido la Serie A y con esa virtud y su buena definición conquistó a toda la Liga Italiana.

Ambos coincidieron en el Inter de Milán en la temporada 2007-2008 y el hondureño, ya retirado hace años, ha revelado ahora una anécdota que protagonizó con el excéntrico delantero.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Michael Amir Murillo sorprende a Panamá: fichaje lo acerca al Inter
Panama

Michael Amir Murillo sorprende a Panamá: fichaje lo acerca al Inter

Inteligencia Artificial predice el resultado de PSG vs Inter por la final de la UEFA Champions League 2025
Fútbol Internacional

Inteligencia Artificial predice el resultado de PSG vs Inter por la final de la UEFA Champions League 2025

PSG vs. Inter: a qué hora y dónde ver HOY la final de la UEFA Champions League 2025 en Centroamérica
Fútbol Internacional

PSG vs. Inter: a qué hora y dónde ver HOY la final de la UEFA Champions League 2025 en Centroamérica

"Pegarme la lotería": la filosa respuesta de Ronald González a Robert Moreno
Costa Rica

"Pegarme la lotería": la filosa respuesta de Ronald González a Robert Moreno

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo