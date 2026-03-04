David Suazo le respondió de la forma que pocos se animan a Zlatan Ibrahimovic y en Honduras le dan la razón

Zlatan Ibrahomovic es un personaje muy reconocido en el mundo del fútbol, por su buen juego, sus polémicas declaraciones y por ser un tipo arrogante.

Fue compañero del hondureño David Suazo en el Inter de Milán. Su relación fue muy buena y ambos se guardan respeto, eso sí, “El Rey” hizo algo que pocos se atreven.

El día que David Suazo se rio en la cara de Zlatan Ibrahimovic

En una charla con diario La Prensa, el catracho contó el día que se burló de Ibrahimovic por una frase que dijo.

“Una vez Zlatan Ibrahimovic me dijo que era más rápido que yo. Obviamente me puse a reír”, comenzó contando.

Y le respondió: “Le dije: ‘Está bien que eres más alto y más fuerte, pero más rápido que yo no'”.

David Suazo es uno de los futbolistas más veloces que ha tenido la Serie A y con esa virtud y su buena definición conquistó a toda la Liga Italiana.

Ambos coincidieron en el Inter de Milán en la temporada 2007-2008 y el hondureño, ya retirado hace años, ha revelado ahora una anécdota que protagonizó con el excéntrico delantero.

