¿Quién es y cómo juega José Alvarado, el fichaje sorpresa del Machillo Ramírez en Alajuelense?

Luego de un período de evaluación en el CAR, Machillo Ramírez decidió fichar a José Alvarado, centrodelantero que llega proveniente de la Liga de Ascenso.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Machillo Ramírez se quedó con José Alvarado.
José Alvarado, centrodelantero de 28 años nacido en Grecia (15/01/1998) y de 1,77 m, es el nombre que aparece como apuesta inesperada de Óscar “Machillo” Ramírez para ampliar el frente de ataque de Liga Deportiva Alajuelense.

Llega desde AD Sarchí, club satélite de los manudos en la Liga de Ascenso, tras ser observado directamente por el cuerpo técnico y aprobado luego de un periodo de evaluación en entrenamientos.

Experiencia en LDA y recorrido en el ascenso

El atacante formado en el semillero de la Liga ya debutó oficialmente en el primer equipo rojinegro el 8 de enero de 2017, cuando ingresó en la derrota 1-2 ante Santos de Guápiles por el Torneo de Verano de aquel año.

Ese fue, hasta hoy, el único partido que disputó en Primera División del fútbol nacional. Su recorrido se desarrolló mayormente en la Liga de Ascenso, acumulando experiencia en Carmelita, Rosario e Inter San Carlos, y consolidándose como una de las principales referencias ofensivas de AD Sarchí en el 2025.

José Alvarado refuerza a los manudos (X).

El único tramo de su carrera con respaldo estadístico sólido corresponde a su paso por Coatepeque FC, en Guatemala. Allí disputó 26 partidos oficiales, marcó 4 goles y aportó 1 asistencia, con una carga cercana a los 1.900 minutos de juego.

¿Cómo juega José Alvarado?

Desde lo futbolístico, José Alvarado es un delantero centro móvil, más enfocado en el desmarque y la ocupación de espacios que en el juego de espaldas o el choque permanente.

No responde al perfil de nueve estático ni de referencia aérea constante, sino a un atacante que sale del área para asociarse y luego ataca zonas libres cuando la jugada progresa. En AD Sarchí fue utilizado como punta principal, con responsabilidades en la presión inicial y libertad de movimiento en el frente de ataque.

