Desconcierto en Saprissa: futbolista morado reveló por qué no puede regalar sus camisetas

Un comentario del futbolista de Deportivo Saprissa generó sorpresa entre los aficionados morados en las últimas horas. Uno de los jugadores decidió explicar públicamente por qué no suele regalar sus camisetas a los seguidores que se las piden a través de redes sociales.

¿Quién es el futbolista de Saprissa que contó esto?

Se trata de Minor Álvarez, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para aclarar una situación que, según contó, se repite prácticamente todos los días. De acuerdo con su relato, recibe numerosos mensajes de aficionados que le solicitan una camiseta utilizada en partidos o entrenamientos, algo que muchos jugadores suelen entregar como gesto hacia los seguidores.

Sin embargo, Álvarez explicó que existe un detalle que muchos fanáticos desconocen: las camisetas que utilizan los futbolistas profesionales no son gratuitas para los propios jugadores.

“Todos los días me escribe gente pidiendo camisas mías y me es un poco incómodo explicarles cómo funciona el tema”, comenzó diciendo el arquero en el video que compartió en sus redes.

En ese sentido, el portero aclaró que los uniformes tienen un costo que debe ser asumido por los propios futbolistas si desean quedarse con ellos o regalarlos. “Las camisas tienen un costo, no son regaladas”, explicó.

El comentario generó sorpresa entre algunos seguidores, ya que muchos imaginan que los jugadores reciben indumentaria sin costo o en grandes cantidades por parte del club. Sin embargo, según explicó el arquero tibaseño, la realidad es diferente y los futbolistas deben pagar por ellas si quieren disponer de más camisetas.

Por ese motivo, Álvarez explicó que cuando recibe pedidos para regalar camisetas se encuentra en una situación incómoda. “Si se quieren hacer cargo del costo, yo con mucho gusto puedo regalárselas”, agregó, tratando de aclarar cómo funciona el tema.

A pesar de su escasa participación en el equipo durante la temporada, el guardameta continúa manteniendo contacto con los seguidores del club a través de redes sociales, donde suele compartir detalles de su carrera y de su vida como futbolista profesional.

