Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol de Lionel Messi a Cabo Verde

El 10 de Argentina alcanzó los 20 goles en la historia de los Mundiales y se afirma en la cima de la Copa del Mundo 2026.

Este viernes, Lionel Messi volvió a aumentar su marca goleadora en el Mundial 2026. El astro argentino anotó el primero de la Albiceleste en la sufrida victoria por 3-2 frente a Cabo Verde y tendrá la posibilidad de agregar más festejos en la próxima instancia.

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El 10 de Argentina, que se convirtió en el primer jugador en anotar en todas las instancias posibles de una Copa del Mundo, puso el 1-0 sobre el minuto 30 con una buena definición dentro del área. El del Inter Miami definió por arriba de Vozinha.

Con este festejo, Lionel Messi alcanzó los siete goles en esta edición del Mundial 2026 y se ubica en el primer puesto de la tabla de máximos artilleros en solitario. El capitán argentino deja atrás a Kylian Mbappé, que tiene 6 en su cuenta personal.

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Más abajo se encuentran Harry Kane y Erling Haaland, que pudieron aportar para sus selecciones en 16avos y acumulan 5 goles. Completan la lista con 4 Dembélé, Vinicius, Mikel Oyarzabal e Ismaila Sarr.

Debajo de ellos, con tres festejos, aparecen nombres que siguen en competencia en esta Copa del Mundo como los de Cristiano Ronaldo, Ismael Saibari, Johan Manzambi, Jonathan David, Julián Quiñones y Matheus Cunha.

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Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026