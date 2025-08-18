Dedicado a Bryan Ruiz: la FIFA sorprende al referente de Alajuelense con un homenaje especial que superó las 140 mil reproducciones

Este lunes 18 de agosto, Bryan Ruiz recibió una grata sorpresa que lo remontó once años atrás, al momento que probablemente haya sido el más glorioso de su exitosa carrera como futbolista.

Un 20 de junio de 2014, la Selección de Costa Rica se enfrentó a Italia por la segunda jornada del Grupo D —conocido como el Grupo de la Muerte— del Mundial de Brasil 2014.

ver también Jugó 584 partidos, ganó 10 títulos y retiraron su dorsal: la leyenda de Alajuelense que hizo emocionar a Bryan Ruiz

La Sele, que en la antesala de la justa mundialista estaba en lo más bajo de las apuestas para clasificar, venía de dar el primer golpe ante Uruguay y ahora se medía ante una potencia cuatro veces campeona del mundo.

Publicidad

Publicidad

La jugada que marcó a Bryan Ruiz

Al minuto 44 se produjo la jugada que quedó grabada para siempre en la retina de millones de ticos: pasando el mediocampo, Christian Bolaños abrió la cancha para el lateral izquierdo Junior Díaz, quien tras controlar hacia adelante buscó con un centro perfecto a Bryan Ruiz.

(Getty Images).

Publicidad

El capitán entró por el segundo palo y conectó un cabezazo que quedó para la historia; en la celebración, el eufórico goleador se fundió en abrazos con Michael Barrantes y Marco Ureña antes que nadie más. Segundos después, todo el plantel celebraba el batacazo, conscientes de que estaban firmando un triunfo histórico.

Publicidad

(Getty Images).

Publicidad

Es que aquel gol no solo significó vencer a Italia, sino también asegurar la clasificación a los octavos de final del Mundial. Después, Costa Rica incluso se dio el lujo de cerrar la fase de grupos como líder tras empatar con Inglaterra.

(Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“Historia, Bryan”: de la FIFA para Bryan Ruiz

A través de sus redes sociales, la FIFA compartió este lunes el video del gol de Bryan Ruiz frente a Italia, junto a un breve mensaje que no necesitó adornos: “Historia, Bryan“. En pocas horas, la publicación superó las 140 mil reproducciones en Instagram.

Publicidad

ver también “Gracias a Dios”: la esposa de Bryan Ruiz conmueve a Alajuelense con un logro que le da esperanza en su momento más difícil

En los comentarios, los fanáticos costarricenses no tardaron en hacerse sentir: “Eterno capitán“, “El mejor jugador tico de la historia“, “Nunca olvidaré ese gol, fue de los mejores días de mi vida“, “Mi capitán“, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al referente de Liga Deportiva Alajuelense.