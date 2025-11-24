Alajuelense confirma la lesión de Washington Ortega: qué tiene y cuáles son los partidos que se perderá el portero de la Liga

Liga Deportiva Alajuelense encendió las alarmas este lunes al confirmar la lesión de su portero titular, Washington Ortega, justo en la antesala de una de las semanas más decisivas del año. El club reveló, mediante un comunicado oficial, que el guardameta uruguayo sufrió una lesión muscular que lo dejará fuera de acción de inmediato.

¿Qué partidos se perderá Washigton Ortega?

La noticia cayó con fuerza en el entorno rojinegro, ya que Ortega no podrá estar en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú, programado para este miércoles en el estadio Alejandro Morera Soto. Además, también se perderá el compromiso de este fin de semana contra Cartaginés por el Torneo de Apertura 2025.

“Washington Ortega presenta una lesión muscular, razón por la cual no podrá participar este miércoles en la final centroamericana ante el Club Xelajú y el próximo fin de semana contra el Club Sport Cartaginés”, informó Alajuelense en el comunicado.

La baja obliga a que el joven guardameta Bayron Mora asuma la titularidad en uno de los momentos de mayor presión para el equipo de Machillo Ramírez. La Liga pelea el liderato del campeonato local y busca coronarse por tercer año consecutivo en la Copa Centroamericana, por lo que el peso de estos dos encuentros es enorme.

El cuerpo médico manudo explicó que la recuperación de Ortega será evaluada día a día, sin aventurarse todavía a dar un tiempo estimado de regreso. Todo dependerá de cómo responda a los tratamientos y de la evolución del músculo afectado.

“El departamento médico del club le dará seguimiento constante a su condición. Su evolución y tiempo de recuperación se evaluarán día a día”, concluyó la institución.

Mientras tanto, Alajuelense se prepara para una final continental con un cambio obligado en el arco y la esperanza de que Mora responda a la altura en un escenario que exige nervios de acero.