“No sé qué pensó”: Machillo Ramírez explotó contra Diego Mesén tras la patada a Anthony Hernández que alarmó a Alajuelense

En la victoria por 2-0 de Liga Deportiva Alajuelense sobre el Club Sport Cartaginés por la jornada 17 del Apertura 2025, Anthony Hernández volvió a demostrar por qué es hoy el jugador más determinante del equipo de Óscar “Machillo” Ramírez… hasta que una brutal patada lo detuvo.

Sobre el minuto 92, “Pikachu” tomó la pelota en la mitad de la cancha y dejó atrás a dos rivales a pura gambeta y potencia. Pero antes de llegar al área, Diego Mesén lo derribó con una entrada salvaje, completamente desproporcionada. El ex Puntarenas cayó con un grito de dolor, mientras el árbitro Steven Madrigal corrió sin dudarlo para mostrar la roja directa.

El arrepentimiento de Diego Mesén

Tras el pitazo final, Mesén, consciente de la gravedad de su acción y sabiendo que probablemente se perderá la ida de las semifinales, se acercó al camerino visitante para ofrecer disculpas a “Pikachu”.

El defensor buscó cerrar el episodio y evitar que la polémica creciera, pero el intento fue insuficiente para apaciguar al Machillo Ramírez, quien vivió la acción con una furia pocas veces vista.

Machillo Ramírez liquidó al central brumoso

La transmisión captó el momento exacto en que el técnico rojinegro arrojó su gorra al suelo y gritó indignado, sin comprender la temeraria patada que puso en riesgo a su jugador más determinante.

Ya en la conferencia de prensa, Ramírez no se guardó nada y lanzó un reproche contundente dirigido a Mesén: “Me molestó mucho la última entrada a Pika. Nuestro trabajo ha sido difícil, estamos en dos competencias… esa acción me pareció muy desafortunada, muy agresiva. No sé qué pensó el muchacho”, expresó ante los micrófonos.

La indignación del DT es entendible. En apenas tres días, Alajuelense deberá viajar a Guatemala para disputar la revancha ante Xelajú por la final de la Copa Centroamericana 2025, un duelo que se jugará en el Estadio Cementos Progreso y donde Anthony Hernández está llamado a ser la carta más peligrosa de los rojinegros, como lo fue en el partido de ida.