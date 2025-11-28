Ni Mariano Torres ni Celso Borges: Rolando Fonseca dice realmente quién es el mejor jugador de Costa Rica

En un momento en el que los nombres de Mariano Torres y Celso Borges suelen dominar cualquier conversación sobre figuras del fútbol tico, Rolando Fonseca decidió romper el libreto.

El goleador histórico de la Selección Nacional y actual analista no dudó un segundo cuando le preguntaron quién es, hoy por hoy, el mejor futbolista del campeonato costarricense.

La declaración la hizo en el programa Convocados, que conduce junto al periodista José Pablo Alfaro, donde profundizó en las razones que lo llevan a ubicar a este futbolista por encima del resto de las grandes figuras del torneo.

¿Quién es el mejor jugador del fútbol costarricense según Anthony Hernández?

Para Fonseca, el mejor del momento es Anthony Hernández, quien cuenta con una cualidad esencial en el fútbol internacional: su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

Anthony Hernández fue elegido el mejor por Rolando Fonseca. (Foto: ESPN)

“Hace lo que cada jugador de fútbol debe tener y lo voy a explicar de esta manera: los jugadores cotizados a nivel internacional son los que ganan el uno contra uno. Increíblemente, esos son. ¿Qué hizo Anthony? Sus uno contra uno los gana y con eso marca diferencia”, afirmó.

El exdelantero de la Sele envió un mensaje directo a los jóvenes futbolistas del país tomando como ejemplo al futbolista de Alajuelense: “Si usted se vuelve bueno en el uno contra uno, va a marcar diferencia en cualquier equipo en el que esté. Ese será el jugador que va a llamar la atención”.

Cuando Alfaro lo presionó para que respondiera sin rodeos si Pika es actualmente el mejor jugador del campeonato, Fonseca no vaciló: “En este momento exacto, es el mejor”.