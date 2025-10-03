Decisión tomada en Alajuelense: Machillo Ramírez definió el futuro del fichaje que tanto le pedían en la Liga

La Liga Deportiva Alajuelense vive un gran momento deportivo bajo la dirección de Óscar Ramírez. Los manudos se mantienen como protagonistas del Apertura 2025 y, además, lograron instalarse en semifinales de la Copa Centroamericana, lo que alimenta la ilusión de volver a lo más alto en el área.

En ese marco, el mercado de fichajes empieza a generar expectativa entre los aficionados, que sueñan con nuevas incorporaciones para reforzar al plantel. En los últimos días, uno de los nombres más comentados fue el del Droppy Gómez, mediocampista creativo argentino que actualmente milita en Motagua.

La versión tomó fuerza en medios y redes sociales, generando la sensación de que la Liga iba tras el sudamericano. Sin embargo, la realidad interna del club parece ser otra muy distinta.

¿Qué decisión tomó Machillo Ramírez sobre el fichaje del Droopy Gómez?

Según información del periodista Kevin Jiménez, Óscar Ramírez ya tomó la decisión sobre el futuro del argentino y fue tajante: Alajuelense no está interesado en ficharlo.

Con 32 años y una buena campaña en Honduras, 14 partidos y 4 goles entre el Apertura y la Copa Centroamericana, varios sectores de la afición rojinegra pedían que la dirigencia hiciera el esfuerzo por sumarlo como refuerzo.

El estratega manudo le “bajó el dedo” al creativo de Motagua, descartándolo como objetivo para el próximo mercado. La postura de Ramírez es clara: mantener la base actual, reforzar en posiciones específicas y no dejarse llevar únicamente por la presión externa.

De esta manera, se apaga la ilusión de quienes soñaban con ver a Droopy Gómez en el Morera Soto. Alajuelense, bajo el mando de Machillo, continuará enfocándose en su proyecto deportivo sin abrirle espacio, al menos por ahora, al argentino que tanto sonaba entre los manudos.