Fernán Faerron quedó como agente libre a inicios del mes de septiembre. El defensor central tomó la decisión de finalizar su vínculo con Herediano y se declaró en libertad de acción. A un mes de su salida del Team, continúa sin equipo.

Antes de que finalice el mercado de fichajes, hubo rumores que vincularon a Faerron con la Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, por un rechazo interno desde la plantilla no habría regresado al equipo rojinegro.

Este jueves, en el programa Seguimos, el periodista Kevin Jiménez confirmó que se dio un ofrecimiento de Fernán a la Liga: “Un intermediario lo ofreció al club, pero la Liga decidió que no era el momento. Hay que ver si en un futuro cambian de opinión“.

Además, agregó que el ex Herediano estuvo muy cerca de emigrar al fútbol turco: “Lo de Turquía estaba muy avanzado, pero la lesión no le permitió. La idea era que viajara para terminar de recuperarse allá, pero todavía le faltan dos o tres semanas para tomar ritmo“.

Sin club y lesionado: la situación actual de Fernán Faerron

Faerron sólo disputó 16 minutos en la temporada. Fue en julio en el empate sin goles contra Guadalupe. El zaguero salió del campo en la primera parte por una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo.

A casi cuatro meses de su último partido, Fernán Faerron continuará sin equipo hasta que abra el mercado de fichajes en la próxima ventana. Aún no está recuperado de esta fractura, la cual lo obligó a pasar por el quirófano, por lo que deberá seguir esperando para conocer a su nuevo club.