Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Mientras Fernán Faerron sigue sin club, filtran la noticia que lo acerca a Alajuelense: “Hay que ver”

Después de romper su contrato con Herediano, Fernán Faerron estuvo en el radar de Alajuelense.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Faerrón con la camiseta de la Liga.
© ESPNFaerrón con la camiseta de la Liga.

Fernán Faerron quedó como agente libre a inicios del mes de septiembre. El defensor central tomó la decisión de finalizar su vínculo con Herediano y se declaró en libertad de acción. A un mes de su salida del Team, continúa sin equipo.

Antes de que finalice el mercado de fichajes, hubo rumores que vincularon a Faerron con la Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, por un rechazo interno desde la plantilla no habría regresado al equipo rojinegro.

Este jueves, en el programa Seguimos, el periodista Kevin Jiménez confirmó que se dio un ofrecimiento de Fernán a la Liga: “Un intermediario lo ofreció al club, pero la Liga decidió que no era el momento. Hay que ver si en un futuro cambian de opinión“.

Publicidad
En Alajuelense ya decidieron: la firme postura sobre el futuro de Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz

ver también

En Alajuelense ya decidieron: la firme postura sobre el futuro de Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz

Además, agregó que el ex Herediano estuvo muy cerca de emigrar al fútbol turco: “Lo de Turquía estaba muy avanzado, pero la lesión no le permitió. La idea era que viajara para terminar de recuperarse allá, pero todavía le faltan dos o tres semanas para tomar ritmo“.

Sin club y lesionado: la situación actual de Fernán Faerron

Faerron sólo disputó 16 minutos en la temporada. Fue en julio en el empate sin goles contra Guadalupe. El zaguero salió del campo en la primera parte por una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo.

Publicidad
“Ya puede firmar”: revelan el futuro de Fernán Faerron luego de su polémica salida de Herediano

ver también

“Ya puede firmar”: revelan el futuro de Fernán Faerron luego de su polémica salida de Herediano

A casi cuatro meses de su último partido, Fernán Faerron continuará sin equipo hasta que abra el mercado de fichajes en la próxima ventana. Aún no está recuperado de esta fractura, la cual lo obligó a pasar por el quirófano, por lo que deberá seguir esperando para conocer a su nuevo club.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Tiene 15 años, es nieto de un histórico de Panamá y lo fichó un grande de Argentina
Panama

Tiene 15 años, es nieto de un histórico de Panamá y lo fichó un grande de Argentina

Saprissa podría perder a Gustavo Herrera: el equipo de Europa que lo sigue
Deportivo Saprissa

Saprissa podría perder a Gustavo Herrera: el equipo de Europa que lo sigue

Alajuelense cierra un fichaje de selección
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense cierra un fichaje de selección

Reinaldo Rueda impacta a toda Concacaf con su llamado: Costa Rica y Piojo Herrera conocen la noticia que los puede dejar sin Mundial
Honduras

Reinaldo Rueda impacta a toda Concacaf con su llamado: Costa Rica y Piojo Herrera conocen la noticia que los puede dejar sin Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo