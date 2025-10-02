Mientras espera el castigo de Alajuelense, John Paul Ruiz recibe la crítica más dolorosa por su acto de indisciplina: “Muy irresponsable”

El nombre de John Paul Ruiz como jugador de la Liga Deportiva Alajuelense volvió a estar en el centro de la polémica luego de que su propio hermano criticara con fuerza su comportamiento tras un presunto acto de indisciplina el pasado fin de semana.

La familia de John Paul Ruiz reconoció públicamente que el jugador de Alajuelense cometió un grave error al exponerse en horas de la madrugada, lo que lo llevó a quedar envuelto en una polémica que ha golpeado su imagen.

Según versiones, Ruiz habría ingerido licor y protagonizado una pelea con su compañero Creichel Pérez, hecho en el que también estuvieron presentes Deylan Aguilar y Deylan Paz. Como consecuencia, tanto Pérez como Ruiz fueron apartados del viaje a Honduras para el partido de la Copa Centroamericana frente a Motagua.

La crítica más dura para John Paul Ruiz

Jessie Ruiz, hermano del jugador de Alajuelense, reconoció que la conducta de John Paul fue irresponsable al no tener en cuenta que el equipo debía entrenar temprano y viajar al día siguiente.

John Paul Ruiz – Alajuelense

“En realidad no he podido hablar bien con él, mi mamá (doña Abigail) es la que se ha comunicado más con él. La verdad está afectado, casi no quiere conversar con la familia y está muy apenado por lo que pasó y optó por esconderse, por decirlo así“, comentó Jessie Ruiz, hermano de John Paul Ruiz para La Teja.

“La verdad siempre le van a tirar duro, por alguna cosa que le pase y ojalá le haya servido de lección y que siga esforzándose más y que ojalá esto no pase a más, que en el equipo le den la oportunidad, para que demuestre”, comentó.

John Paul Ruiz – Alajuelense

“Sí, la verdad fue muy irresponsable, porque él sabía que entrenaban temprano y tenían que tomar un avión. A esa hora debía estar descansando y concentrado, para lo que se venía”, finalizó Jessie Ruiz

