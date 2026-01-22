Hermano de Alberto Toril ventila la crisis que Alajuelense quiere ocultar: “Que se dejen de rollos”

El mal arranque de Liga Deportiva Alajuelense en el Clausura 2026 no solo se refleja en la cancha. Fuera de ella, comienzan a aparecer señales de incomodidad que apuntan directamente a decisiones deportivas y contractuales que el club preferiría mantener en silencio.

En medio del debate por el rendimiento del equipo y las críticas hacia algunos futbolistas, una publicación del periodista Kevin Jiménez en redes sociales terminó destapando una situación delicada dentro del entorno manudo. En los comentarios, un usuario cuestionó el rol de Joel Campbell, actual número 10 del equipo, y la respuesta no tardó en escalar.

El sorpresivo mensaje del hermano de Alberto Toril

Quien reaccionó fue Héctor Toril Domingo, hermano del delantero español Alberto Toril, y su mensaje fue directo, sin rodeos y con un claro destinatario: “Si no tienen para ni finiquitar a mi hermano, que se dejen de rollos”, escribió en el Facebook de Jiménez.

La frase no pasó desapercibida y rápidamente fue interpretada como una indirecta contundente a la dirigencia de Alajuelense, dejando entrever problemas económicos o administrativos relacionados con la situación contractual del atacante español.

El mensaje del hermano de Albert Toril. (Facebook)

Alberto Toril atraviesa un momento complejo en el club. Entre lesiones, falta de continuidad y la llegada de Óscar Ramírez al banquillo, el delantero no ha logrado consolidarse. De hecho, en lo que va del Clausura 2026, no ha tenido participación con el primer equipo.

El comentario de su hermano vuelve a poner el foco sobre un tema incómodo para la institución: futbolistas sin minutos, contratos difíciles de resolver y un entorno que empieza a manifestar su molestia públicamente.

Mientras Alajuelense intenta reencontrar el rumbo deportivo tras un inicio irregular de campeonato, este episodio deja claro que la crisis no es solo futbolística y que algunas tensiones internas comienzan a salir a la luz, incluso desde fuera del camerino.