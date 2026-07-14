Pronóstico de Argentina vs. Inglaterra: resultado exacto, goleadores y quién será el rival de España en la final del Mundial 2026 según la IA

España volvió a una final del mundo después de 16 años y espera por Argentina o Inglaterra. Entre esas dos selecciones, la Inteligencia Artificial ya eligió a su candidata.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por un lugar en la final del Mundial 2026, donde ya espera España tras superar por 2-0 a una apagada Francia en la primera semifinal.

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Después de analizar el recorrido de ambos equipos, su capacidad ofensiva, el rendimiento de sus figuras y sus posibles planteamientos, la inteligencia artificial espera un cruce igualado y con definición por penales.

Así saldrá Argentina vs. Inglaterra según ChatGPT

La predicción es la siguiente:

Resultado después de 90 minutos: Argentina 1-1 Inglaterra.

Argentina 1-1 Inglaterra. Resultado después de la prórroga: Argentina 1-1 Inglaterra.

Argentina 1-1 Inglaterra. Penales: Argentina 4-3 Inglaterra.

Argentina 4-3 Inglaterra. Clasificado: Argentina.

Las estimaciones previas colocan el enfrentamiento prácticamente en un 50-50, con una diferencia mínima entre las posibilidades de clasificación de Inglaterra y Argentina.

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¿Quiénes marcarán los goles según la IA?

Los goleadores elegidos son:

Lionel Messi , para Argentina.

, para Argentina. Jude Bellingham, para Inglaterra.

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Messi llega a la semifinal con ocho goles y comparte la cima de la tabla de goleadores del Mundial. Bellingham, por su parte, suma seis y viene de convertir los dos tantos ingleses contra Noruega. Harry Kane también alcanzó los seis goles en el torneo.

¿Por qué la IA ve un partido tan parejo?

Argentina tiene mayor producción ofensiva: convirtió 17 goles, frente a los 13 de Inglaterra. Los dos seleccionados, sin embargo, recibieron seis tantos.

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La Albiceleste presenta más variantes cerca del área, con Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. También cuenta con una base que ya atravesó varias definiciones importantes desde la Copa América 2021.

Los Three Lions pueden equilibrar esa experiencia con su fortaleza física y la calidad de su mediocampo. Declan Rice, Bellingham y Cole Palmer le permiten competir por la posesión y atacar desde segunda línea.

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La pelota parada puede ser determinante

Los dos equipos cuentan con buenos ejecutantes y varios futbolistas fuertes en el juego aéreo.

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Inglaterra puede sacar ventaja con Rice, Bellingham, Harry Maguire o Ezri Konsa. Argentina, en cambio, tiene como amenazas a Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister.

En un encuentro con pocos espacios, un córner o un tiro libre lateral podría cambiar completamente el desarrollo.

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¿Por qué Argentina ganaría por penales?

El pronóstico valora la experiencia acumulada por varios jugadores argentinos en eliminatorias directas y el peso de Emiliano Martínez en este tipo de definiciones.

La IA espera que Inglaterra genere ocasiones y consiga sostener el empate durante la prórroga, pero considera que Argentina podría imponerse por una diferencia mínima desde los doce pasos.

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Predicción final