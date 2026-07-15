Alerta meteorológica en Atlanta: ¿se puede suspender Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026?

Atlanta tiene pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y posibles inundaciones repentinas antes del duelo entre Argentina e Inglaterra.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium por el segundo boleto a la final del Mundial 2026. El ganador del cruce se medirá con España, que aseguró su lugar en el partido decisivo después de vencer 2-0 a Francia.

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La Albiceleste busca defender el título conseguido en Qatar 2022, mientras que el equipo de Thomas Tuchel sueña con regresar a una final mundialista por primera vez desde 1966.

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Alerta meteorológica en Atlanta antes del partido

La preocupación apareció por los avisos de tormentas eléctricas, lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas en Atlanta y otras zonas del estado de Georgia. El mal tiempo ya provocó complicaciones en el tránsito aéreo de la región durante los días anteriores y puede afectar especialmente el traslado de los aficionados hacia el estadio.

El pronóstico actualizado marca un mediodía con lluvias y una mejora progresiva durante las horas previas al partido. Para el comienzo del encuentro se esperan aproximadamente 29 grados y cielo parcialmente soleado, mientras que la posibilidad de nuevas tormentas aumenta significativamente hacia las 18:00 locales, tres horas después del inicio.

Hay riesgo de tormentas eléctricas en las inmediaciones del Atlanta Stadium (Getty).

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Por esa razón, las autoridades recomiendan llegar con anticipación y seguir las indicaciones oficiales.

¿Puede suspenderse Argentina vs. Inglaterra?

FIFA puede retrasar o suspender un partido cuando las condiciones meteorológicas representan un peligro para los futbolistas, los árbitros o el público.

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Sin embargo, el Altanta Stadium cuenta con un techo retráctil y un sistema de climatización que permite disputar el encuentro en un ambiente cerrado. El techo permaneció cerrado durante los partidos anteriores del Mundial y redujo la exposición del terreno de juego a la lluvia, el viento y las descargas eléctricas.

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La organización todavía debe vigilar las condiciones exteriores, porque una tormenta severa podría obligar a detener el ingreso de espectadores o modificar el operativo de seguridad. En el escenario actual, la posibilidad de una suspensión completa es muy baja y el partido debería comenzar en el horario establecido.

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A qué hora comienza Argentina vs. Inglaterra en Centroamérica y Panamá

El encuentro está programado para las 19:00 UTC, equivalente a las siguientes horas: