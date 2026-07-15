Cómo llegó Inglaterra a la semifinal del Mundial 2026: todos sus partidos y resultados

Inglaterra quiere una nueva final de la Copa del Mundo y no puede fallar ante Argentina para cumplir el objetivo.

Inglaterra enfrentará a Argentina después de completar un recorrido invicto, aunque no estuvo exento de dificultades.

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Los Three Lions suman cinco victorias y un empate. Marcaron 13 goles y recibieron seis antes de disputar la semifinal en el Atlanta Stadium.

Inglaterra 4-2 Croacia: estreno con victoria y seis goles

El equipo de Thomas Tuchel comenzó el Mundial con un triunfo exigente frente a Croacia.

Harry Kane convirtió dos veces para Inglaterra durante la primera mitad, aunque los croatas consiguieron responder por intermedio de Martin Baturina y Petar Musa para llegar al descanso con el marcador igualado 2-2.

En el segundo tiempo, Jude Bellingham volvió a poner en ventaja a los Three Lions y Marcus Rashford estableció el 4-2 definitivo después de ingresar desde el banco.

La victoria le permitió comenzar como líder del Grupo L y superar al que, en los papeles, aparecía como el adversario más complicado de la zona.

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Inglaterra 0-0 Ghana: el primer freno en el Mundial

El segundo encuentro terminó sin goles. Ghana consiguió neutralizar durante largos pasajes al conjunto inglés, que no pudo transformar su mayor posesión y sus aproximaciones en situaciones claras.

Nico O’Reilly tuvo la oportunidad más peligrosa al estrellar un remate en el travesaño, mientras que Harry Kane desperdició una ocasión clara dentro del área. Fue el único partido del torneo en el que Inglaterra no convirtió.

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Panamá 0-2 Inglaterra: Bellingham y Kane aseguraron el primer lugar

Inglaterra cerró la fase de grupos con una victoria por 2-0 sobre Panamá.

Después de un primer tiempo sin goles, Jude Bellingham abrió el marcador a los 62 minutos. Cinco minutos más tarde, el propio mediocampista desbordó por la izquierda y envió el centro para que Harry Kane marcara de cabeza el segundo.

Los Three Lions evitaron sorpresas, terminaron invictos y se quedaron con el primer puesto del Grupo L. Además, consiguieron mantener su arco en cero por segundo encuentro consecutivo.

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Resultados de Inglaterra en la fase de grupos

Inglaterra 4-2 Croacia.

Inglaterra 0-0 Ghana.

Panamá 0-2 Inglaterra.

Inglaterra terminó la primera ronda invicta, con siete puntos, seis goles a favor y dos en contra.

Inglaterra 2-1 República Democrática del Congo: Kane rescató al equipo en Atlanta

El primer partido eliminatorio de Inglaterra fue mucho más cerrado de lo esperado.

República Democrática del Congo sorprendió a los siete minutos con un gol de Brian Cipenga y consiguió sostener la ventaja durante buena parte del encuentro.

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Cuando la eliminación comenzaba a transformarse en una amenaza concreta, Harry Kane empató de cabeza a los 75 minutos. El capitán volvió a aparecer a los 86 con un remate desde fuera del área y completó el 2-1.

El triunfo clasificó a los ingleses para los octavos de final y les permitió conocer el escenario en el que volverán a jugar contra Argentina.

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México 2-3 Inglaterra: doblete de Bellingham y resistencia con diez jugadores

Inglaterra superó una de las pruebas más exigentes de su recorrido en los octavos de final.

Jude Bellingham marcó dos goles en apenas tres minutos y colocó a los Three Lions 2-0. Julián Quiñones descontó para México antes del descanso.

En el segundo tiempo, Harry Kane convirtió de penal el tercer tanto inglés. Después de la expulsión de Jarell Quansah, Raúl Jiménez también marcó desde los once metros y dejó el resultado 3-2.

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México buscó el empate durante los minutos finales, pero Inglaterra defendió la ventaja con diez futbolistas y consiguió eliminar al seleccionado anfitrión en el Estadio Azteca.

Noruega 1-2 Inglaterra: Bellingham comandó la remontada en la prórroga

Noruega se puso en ventaja a los 36 minutos mediante Andreas Schjelderup, quien aprovechó una desatención de la defensa inglesa.

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Antes del descanso, Jude Bellingham consiguió el empate con una acción individual. El marcador no volvió a modificarse durante el tiempo reglamentario y el encuentro debió continuar en la prórroga.

Bellingham apareció nuevamente después de un error del arquero Ørjan Nyland y convirtió el 2-1 definitivo. El doblete clasificó a Inglaterra para su cuarta semifinal mundialista y elevó al mediocampista a seis goles en el torneo.

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Los partidos de Inglaterra en la fase eliminatoria

Inglaterra 2-1 Congo, dieciseisavos de final.

México 2-3 Inglaterra, octavos de final.

Noruega 1-2 Inglaterra, cuartos de final después de la prórroga.

Los números de Inglaterra antes de enfrentar a Argentina

Partidos jugados: 6.

Victorias: 5.

Empates: 1.

Derrotas: 0.

Goles a favor: 13.

Goles en contra: 6.

Vallas invictas: 2.

Máximos goleadores: Jude Bellingham y Harry Kane, con seis tantos.

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Inglaterra intenta alcanzar su segunda final mundialista y regresar al partido por el título por primera vez desde la consagración de 1966.