Cómo llegó Argentina a las semifinales del Mundial 2026: todos sus partidos y resultados

Argentina no sabe lo que es perder un partido en toda la Copa del Mundo y espera no hacer ante Inglaterra este miércoles.

Argentina llega al partido contra Inglaterra con puntaje perfecto.

La selección de Lionel Scaloni ganó sus seis encuentros, convirtió 17 goles y recibió seis. Después de dominar su grupo, debió atravesar partidos mucho más ajustados durante las rondas eliminatorias.

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Argentina 3-0 Argelia: Messi comenzó el Mundial con un hat-trick

La vigente campeona comenzó el torneo con una victoria clara por 3-0.

Lionel Messi convirtió los tres goles argentinos y protagonizó una noche histórica. Con su triplete alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó en ese momento el récord que pertenecía al alemán Miroslav Klose.

Argentina mantuvo su arco invicto, asumió rápidamente el liderazgo del Grupo J y confirmó desde la primera jornada su condición de candidata.

Argentina 2-0 Austria: otro doblete de Messi y clasificación anticipada

La Albiceleste consiguió su segunda victoria consecutiva sin recibir goles.

Messi fue nuevamente el autor de las dos anotaciones. Después de fallar un penal en el comienzo, abrió el marcador durante la primera mitad y completó su doblete en el minuto 90+5.

Con esos tantos, el capitán superó el registro de Klose y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

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El triunfo también permitió que Argentina alcanzara los seis puntos y asegurara su clasificación antes de disputar la última jornada.

Jordania 1-3 Argentina: Lo Celso, Lautaro y Messi sellaron el puntaje perfecto

Argentina cerró la primera ronda con una victoria por 3-1 sobre Jordania.

Giovani Lo Celso abrió el marcador mediante un tiro libre y Lautaro Martínez convirtió de penal el segundo. Jordania descontó durante el complemento por intermedio de Musa Al-Taamari.

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Messi ingresó desde el banco y también anotó de tiro libre para establecer el 3-1 definitivo. Fue su sexto gol en los primeros tres partidos del torneo.

Resultados de Argentina en la fase de grupos

Argentina 3-0 Argelia.

Argentina 2-0 Austria.

Jordania 1-3 Argentina.

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Argentina completó la primera fase con tres victorias, ocho goles a favor y solamente uno en contra.

Argentina 3-2 Cabo Verde: Messi abrió el camino y Romero decidió en la prórroga

El estreno argentino en los cruces directos fue mucho más complicado que sus partidos del grupo.

Lionel Messi abrió el marcador a los 28 minutos, pero Deroy Duarte consiguió el empate para Cabo Verde y llevó el encuentro a la prórroga.

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En el tiempo suplementario, Lisandro Martínez volvió a adelantar a Argentina. Sin embargo, Sidny Lopes Cabral marcó un golazo para establecer el 2-2 y dejar al campeón al borde de los penales.

Finalmente, Cristian Romero conectó de cabeza un córner ejecutado por Messi y convirtió el 3-2 definitivo.

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Argentina 3-2 Egipto: tres goles en el final para completar la remontada

La Albiceleste atravesó una situación todavía más delicada en los octavos de final.

Egipto se puso 2-0 mediante los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zizo. Argentina también desperdició un penal ejecutado por Messi y parecía encaminada a la eliminación.

La reacción comenzó a los 79 minutos, cuando Cristian Romero descontó de cabeza. Cuatro minutos después, Messi convirtió el empate con un potente remate.

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En el tiempo agregado, Enzo Fernández apareció dentro del área y marcó de cabeza el 3-2 que completó la remontada en el Atlanta Stadium.

Argentina 3-1 Suiza: Mac Allister abrió el marcador y los delanteros resolvieron en la prórroga

Argentina comenzó mejor los cuartos de final y se puso en ventaja a los diez minutos.

Alexis Mac Allister conectó de cabeza un córner ejecutado por Messi y convirtió el 1-0. Suiza reaccionó durante el segundo tiempo y empató mediante Dan Ndoye.

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La igualdad se mantuvo después de los 90 minutos pese a que el seleccionado europeo quedó con diez futbolistas por la expulsión de Breel Embolo.

En la prórroga, Julián Álvarez rompió el empate a los 112 minutos con un remate desde fuera del área. Lautaro Martínez apareció sobre el final y estableció el 3-1 definitivo.

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Los partidos de Argentina en la fase eliminatoria

Argentina 3-2 Cabo Verde, dieciseisavos de final después de la prórroga.

Argentina 3-2 Egipto, octavos de final.

Argentina 3-1 Suiza, cuartos de final después de la prórroga.

Los números de Argentina antes de enfrentar a Inglaterra

Partidos jugados: 6.

Victorias: 6.

Empates: 0.

Derrotas: 0.

Goles a favor: 17.

Goles en contra: 6.

Vallas invictas: 2.

Máximo goleador: Lionel Messi, con ocho tantos.

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Argentina busca disputar su segunda final consecutiva y quedar a una victoria de convertirse en el primer bicampeón mundial desde Brasil en 1962.