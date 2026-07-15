Cuántas semifinales de Mundial disputó Argentina y cómo le fue en cada una

Argentina llega a Atlanta con un registro perfecto en semifinales mundialistas.
La Albiceleste disputó cinco encuentros bajo este formato y avanzó a la final en todos. Su participación de 1978 no aparece en la lista porque aquel Mundial utilizó una segunda fase de grupos en lugar de semifinales.
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Uruguay 1930: Argentina 6-1 Estados Unidos
La primera semifinal argentina terminó con una goleada.
Argentina derrotó 6-1 a Estados Unidos y avanzó a la primera final de la historia de los Mundiales, en la que perdió contra Uruguay.
México 1986: Argentina 2-0 Bélgica
Diego Maradona convirtió los dos goles de la semifinal disputada en el Estadio Azteca.
Cuatro días después, Argentina venció 3-2 a Alemania Federal y consiguió su segunda Copa del Mundo.
Italia 1990: empate 1-1 y victoria por penales contra Italia
Claudio Caniggia igualó el encuentro después del gol de Salvatore Schillaci.
Argentina se impuso 4-3 en los penales, con Sergio Goycochea como figura, y eliminó al país anfitrión en Nápoles.
Brasil 2014: empate 0-0 y victoria por penales ante Países Bajos
La semifinal terminó sin goles después de 120 minutos.
Sergio Romero detuvo dos penales y Argentina ganó la tanda 4-2. Posteriormente perdió la final contra Alemania.
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Lionel Messi abrió el marcador de penal y Julián Álvarez convirtió dos goles.
La Albiceleste avanzó a la final, derrotó a Francia por penales y consiguió su tercer título.
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La sexta semifinal argentina será en Atlanta.
El balance anterior es perfecto:
- Semifinales disputadas: 5.
- Clasificaciones: 5.
- Eliminaciones: 0.
- Victorias en tiempo reglamentario: 3.
- Victorias por penales: 2.
- Goles a favor: 12.
- Goles en contra: 2.
Argentina buscará conservar su invicto y alcanzar la séptima final mundialista de su historia.