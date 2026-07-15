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Mundial 2026

Cuántas semifinales de Mundial disputó Argentina y cómo le fue en cada una

Argentina quiere buscar su segunda final consecutiva tras lo del 86' y 90', pero esta vez el objetivo es el bicampeonato.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Messi busca guiar a Argentina a una nueva final.
© Getty ImagesMessi busca guiar a Argentina a una nueva final.

Argentina llega a Atlanta con un registro perfecto en semifinales mundialistas.

La Albiceleste disputó cinco encuentros bajo este formato y avanzó a la final en todos. Su participación de 1978 no aparece en la lista porque aquel Mundial utilizó una segunda fase de grupos en lugar de semifinales.

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Cuántas semifinales de Mundial disputó Inglaterra y cómo le fue en cada una

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Uruguay 1930: Argentina 6-1 Estados Unidos

La primera semifinal argentina terminó con una goleada.

Argentina derrotó 6-1 a Estados Unidos y avanzó a la primera final de la historia de los Mundiales, en la que perdió contra Uruguay.

México 1986: Argentina 2-0 Bélgica

Diego Maradona convirtió los dos goles de la semifinal disputada en el Estadio Azteca.

Cuatro días después, Argentina venció 3-2 a Alemania Federal y consiguió su segunda Copa del Mundo.

Italia 1990: empate 1-1 y victoria por penales contra Italia

Claudio Caniggia igualó el encuentro después del gol de Salvatore Schillaci.

Argentina se impuso 4-3 en los penales, con Sergio Goycochea como figura, y eliminó al país anfitrión en Nápoles.

Brasil 2014: empate 0-0 y victoria por penales ante Países Bajos

La semifinal terminó sin goles después de 120 minutos.

Sergio Romero detuvo dos penales y Argentina ganó la tanda 4-2. Posteriormente perdió la final contra Alemania.

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Qatar 2022: Argentina 3-0 Croacia

Lionel Messi abrió el marcador de penal y Julián Álvarez convirtió dos goles.

La Albiceleste avanzó a la final, derrotó a Francia por penales y consiguió su tercer título.

Mundial 2026: Argentina vs. Inglaterra

La sexta semifinal argentina será en Atlanta.

El balance anterior es perfecto:

  • Semifinales disputadas: 5.
  • Clasificaciones: 5.
  • Eliminaciones: 0.
  • Victorias en tiempo reglamentario: 3.
  • Victorias por penales: 2.
  • Goles a favor: 12.
  • Goles en contra: 2.
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Argentina buscará conservar su invicto y alcanzar la séptima final mundialista de su historia.

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