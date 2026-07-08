Liberia enfrenta otro problema que amenaza su futuro tras ser expulsado por la Fedefútbol de la Primera División

La Asociación Deportiva Municipal Liberia quedó oficialmente fuera de la Primera División de Costa Rica para la temporada 2026-2027, luego de que la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmara que la denegatoria de su licencia quedó en firme. La decisión pone fin a un proceso administrativo que comenzó semanas atrás y deja vacante una plaza en la máxima categoría del fútbol costarricense.

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El club guanacasteco no presentó recursos para revertir la resolución, por lo que la sanción adquirió carácter definitivo. A través de un comunicado, la FCRF explicó: “La decisión no fue apelada por el club ante el Tribunal de Apelaciones ni tampoco se solicitó su revocatoria al Comité de Licencias de la FCRF, por lo que la decisión anterior queda en firme“.

La crisis de Municipal Liberia se fue gestando desde el pasado 8 de junio, cuando el Comité de Licencias realizó observaciones relacionadas con la estructura administrativa y financiera del club. Además, solicitó documentación para verificar el cumplimiento de diversos requisitos establecidos en la normativa federativa, proceso que finalmente concluyó con la pérdida de la licencia.

Liberia tiene el derecho de pedir la licencia para Segunda División. Aunque los requisitos legales y administrativos son idénticos a los de Primera División, entonces su participación en el futbol profesional está más que condicionada y que lo tiene contra las cuerdas.

Guadalupe FC y Escorpiones FC disputarán la plaza vacante

Tras confirmar la exclusión de Municipal Liberia, la Federación Costarricense de Fútbol también dio a conocer el mecanismo para definir al equipo que ocupará el décimo cupo en la UNAFUT. La entidad informó que el Comité Ejecutivo determinó la realización de un partido único, en sede neutral y con fecha por confirmar, entre Guadalupe FC y Escorpiones FC.

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El criterio para seleccionar a los dos clubes responde al desempeño deportivo de la temporada anterior. Guadalupe FC tendrá la oportunidad de recuperar su lugar en la máxima categoría por haber descendido deportivamente, mientras que Escorpiones FC obtuvo el derecho de disputar este repechaje al finalizar como el mejor equipo de la Liga de Ascenso que no consiguió el ascenso de manera directa.

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Con la salida definitiva de Municipal Liberia, el fútbol costarricense vivirá un desenlace inédito para completar la nómina de participantes de la próxima campaña. El enfrentamiento entre Guadalupe FC y Escorpiones FC definirá quién ocupará la plaza disponible y acompañará a los demás equipos en la Primera División durante la temporada 2026-2027.