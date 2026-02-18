“Más plata”: Entrenador de LAFC sentencia a Real España y deja recado a la liga de Honduras

El entrenador de LAFC Marc Dos Santos admitió que la principal diferencia con el fútbol hondureño es la alta inversión de dinero que hacen en Estados Unidos para mejorar la calidad de sus equipos.

Luego de la victoria 1-6 sobre Real España de Jeaustin Campos, expuso que tomaron el encuentro con la mayor responsabilidad al ser el primer partido oficial de la temporada.

Dos Santos también el espíritu competitivo de Son Heung-min a quien no le importa si el encuentro es en Honduras, Nicaragua, El Salvador o Wembley porque su único objetivo es ganar.

El estratega canadiense no perdió la oportunidad para asegurar que en sus deseos está el venir a Honduras de vacaciones en un futuro cercano.

La conferencia de LAFC

El análisis de Real España

“La explicación es que iniciamos bien. Yo creo que empezamos así porque respetamos mucho al adversario. Lo analizamos mucho. Sabíamos que venía de una secuencia ganadora en la liga y nosotros no tomamos este partido como un partido fácil. Lo tomamos con mucha humildad, iniciamos bien, presionamos, atacamos, y solamente puedes empezar así cuando tienes respeto por tu adversario”.

La seriedad del partido

“Sí lo tomamos en serio. Nosotros queremos construir un equipo ganador. Eso no se hace en un solo partido, tienes que seguir construyendo. Yo no mentí a nadie aquí. Dije que este partido era serio e importante para nosotros, y salimos así. El próximo partido también es serio y tenemos que estar listos”.

Marc Dos Santos en la conferencia de prensa tras el juego ante Real España. Foto: X Óscar Funes.

¿Comparación de ligas?

“Trato de no comparar ligas. Tengo demasiado respeto por todos los que en el fútbol intentan hacer su mejor trabajo. Creo que empezamos el partido muy bien y quizá sorprendimos un poco a Real España con nuestra intensidad desde el inicio. En el segundo tiempo, durante los primeros 15 minutos, Real España fue mejor que nosotros. Marcaron y vimos lo que puede pasar en este estadio cuando ellos anotan y se motivan”.

Presionaron de principio a fin

“Si antes del partido me decías que íbamos a ganar 6-1 aquí, no te lo creo. Pensaba que sería un partido más cerrado. Pero nunca paramos. Marcamos el primero y seguimos; el segundo y seguimos. Presionamos siempre la salida del balón y tenemos mucha calidad en el último tercio. Si me decías 6-1 antes del partido, no lo creía, pero pasó. Estoy contento”.

LAFC es un equipo con más plata

“No sé cómo trabaja el cuerpo técnico de aquí, así que no puedo hablar de su metodología o entrenamientos. Pero es claro que tenemos un equipo con más plata, somos un equipo que invierte más dinero. El fútbol es calidad. Si quieres ganar, necesitas calidad. Tengo la suerte de entrenar a un grupo fantástico, no solo por la actitud, sino también por la calidad”.

Sobre Son Heung-min

“Tengo que empezar diciendo que Son es una máquina competitiva. Ayer me preguntó si íbamos a salir con nuestro mejor equipo. Sonny quiere jugar, no importa dónde: Nicaragua, Guatemala, Honduras o Wembley. Es una máquina competitiva y uno de los líderes. Cuando tienes una estrella y líder así, los demás tienen que seguir. Eso es contagioso y lo tenemos en el vestuario”.

El deseo de regresar a Honduras

“Tengo que venir de vacaciones. Tengo que venir de vacaciones”.