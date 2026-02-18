Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Fue el gran señalado por Jeaustin Campos y rompe el silencio tras la paliza en Concacaf ante LAFC: “El árbitro decidió”

El defensor de Real España Juan Manuel Capeluto fue el protagonista de cometer la falta del primer penal apenas al minuto 2.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Juan Manuel Capeluto fue el primer sustituido en el juego ante LAFC.
Juan Manuel Capeluto fue el primer sustituido en el juego ante LAFC.

Juan Manuel Capeluto fue una de las víctimas de la dinámica del encuentro entre Real España y LAFC que terminó en humillación para los de Jeaustin Campos en la ida de la eliminatoria de Concachampions de 2026.

El defensor uruguayo cometió una falta penal apenas al primer minuto del encuentro y desde ese momento comenzó la debacle para los aurinegros. Minutos después fue sustituido por Anthony García.

“Más plata”: Entrenador de LAFC sentencia a Real España y deja recado a la liga de Honduras

ver también

“Más plata”: Entrenador de LAFC sentencia a Real España y deja recado a la liga de Honduras

Tras el encuentro, Capeluto aseguró sentir una “vergüenza muy grande” por la derrota que los deja casi fuera de la serie.

El jugador de 29 años también reaccionó a su sustitución en el primer tiempo y explicó que se trató de una decisión técnica para cambiar la formación y el esquema de Real España, situación que respeta.

Las palabras de Capeluto

LAFC arrasó los primeros minutos

“Los primeros minutos fueron muy complicados. Lo que queda es levantar cabeza, ver los errores que se cometieron, analizarlos y corregirlos, no solo para la vuelta, sino para el resto de los partidos”.

Siente vergüenza

“Es una vergüenza muy grande, no hay muchas palabras para describir lo que uno realmente siente”.

El penal cometido

“No es penal, primero toco la pelota, pero bueno ahí ya el árbitro decidió sancionarlo. Fueron muy avasallantes los primeros 25 minutos que nos llegaron muchísimo y se comenzó a complicar mucho la serie”.

Publicidad
Jeaustin Campos recibe la respuesta más polémica luego de destruirlo en conferencia de prensa: “Total culpa”

ver también

Jeaustin Campos recibe la respuesta más polémica luego de destruirlo en conferencia de prensa: “Total culpa”

¿Sueñan con la remontada?

“El objetivo de la liga es el mismo, esperamos salir campeones. Todavía faltan 90 minutos, es muy difícil, pero no imposible, tenemos actitud positiva para ambos torneos”.

La sustitución

“A uno no le gusta salir y menos por como venía el equipo, uno quiere ayudar y enmendar los errores, el entrenador decidió cambiar el esquema y la formación. Se respeta la decisión”.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Más plata”: Entrenador de LAFC sentencia a Real España y deja recado a la liga de Honduras
Honduras

“Más plata”: Entrenador de LAFC sentencia a Real España y deja recado a la liga de Honduras

MisterChip condena de la peor manera a Jeaustin Campos tras humillación del Real España en Concachampions
Honduras

MisterChip condena de la peor manera a Jeaustin Campos tras humillación del Real España en Concachampions

Jeaustin Campos recibe la respuesta más polémica luego de destruirlo en conferencia de prensa: “Total culpa”
Honduras

Jeaustin Campos recibe la respuesta más polémica luego de destruirlo en conferencia de prensa: “Total culpa”

Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala en el Clausura 2026 y la Acumulada
Guatemala

Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala en el Clausura 2026 y la Acumulada

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo