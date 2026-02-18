Fue el gran señalado por Jeaustin Campos y rompe el silencio tras la paliza en Concacaf ante LAFC: “El árbitro decidió”

Juan Manuel Capeluto fue una de las víctimas de la dinámica del encuentro entre Real España y LAFC que terminó en humillación para los de Jeaustin Campos en la ida de la eliminatoria de Concachampions de 2026.

El defensor uruguayo cometió una falta penal apenas al primer minuto del encuentro y desde ese momento comenzó la debacle para los aurinegros. Minutos después fue sustituido por Anthony García.

Tras el encuentro, Capeluto aseguró sentir una “vergüenza muy grande” por la derrota que los deja casi fuera de la serie.

El jugador de 29 años también reaccionó a su sustitución en el primer tiempo y explicó que se trató de una decisión técnica para cambiar la formación y el esquema de Real España, situación que respeta.

Las palabras de Capeluto

LAFC arrasó los primeros minutos

“Los primeros minutos fueron muy complicados. Lo que queda es levantar cabeza, ver los errores que se cometieron, analizarlos y corregirlos, no solo para la vuelta, sino para el resto de los partidos”.

Siente vergüenza

“Es una vergüenza muy grande, no hay muchas palabras para describir lo que uno realmente siente”.

El penal cometido

“No es penal, primero toco la pelota, pero bueno ahí ya el árbitro decidió sancionarlo. Fueron muy avasallantes los primeros 25 minutos que nos llegaron muchísimo y se comenzó a complicar mucho la serie”.

¿Sueñan con la remontada?

“El objetivo de la liga es el mismo, esperamos salir campeones. Todavía faltan 90 minutos, es muy difícil, pero no imposible, tenemos actitud positiva para ambos torneos”.

La sustitución

“A uno no le gusta salir y menos por como venía el equipo, uno quiere ayudar y enmendar los errores, el entrenador decidió cambiar el esquema y la formación. Se respeta la decisión”.

