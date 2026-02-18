Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala en el Clausura 2026 y la Acumulada

La Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala ya está en marcha y comenzó este martes con la victoria de Achuapa 1-0 ante Guastatoya, un resultado que le permite a los cebolleros meterse de lleno en la pelea alta del torneo.

Pero en Guatemala la historia siempre se cuenta con “doble lectura”: además de la tabla del Clausura, está la Acumulada de la temporada, clave para definir el descenso. En ese rubro, Comunicaciones —que arrancó el semestre con el “Fantasma” Figueroa en el banco— logró salir de la zona roja, aunque sigue comprometido y cada punto es oro para no volver a complicarse.

Este miércoles continúa la fecha con choques fuertes como Cobán Imperial vs. Municipal y un duelo directo por la permanencia como Comunicaciones vs. Mictlán, antes del cierre del jueves.

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Tabla acumulada 2025-26

En la acumulada (Apertura 2025 + Clausura 2026), la pelea por no descender sigue apretada: en el último corte, Comunicaciones estaba 10° con 29 puntos, apenas por encima de Mictlán (28) y Marquense (27).

Así se juega la Jornada 7 del Clausura 2026

Martes 17/2

Achuapa 1-0 Guastatoya

Miércoles 18/2

Cobán Imperial vs. Municipal — 15:00

— Malacateco vs. Xelajú — 18:00

— Antigua GFC vs. Aurora — 20:00

Jueves 19/2

Comunicaciones vs. Mictlán — 18:00

— Marquense vs. Mixco — 20:00 — TV: Tigo Sports