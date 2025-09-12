“Se verá”: Fernando Lesme sacude a Alajuelense con una amenaza directa a horas de su reencuentro en el Morera Soto

El sábado 13 de septiembre, el Estadio Alejandro Morera Soto será el escenario de uno de los partidos más esperados de la jornada. A partir de las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Municipal Liberia, el sorprendente puntero del Torneo Apertura 2025.

Los manudos, dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez, necesitan con urgencia un triunfo ante el líder para volver a los puestos de clasificación a la fase final del certamen. El choque ya genera expectativa por el presente de ambos equipos, pero además tendrá como condimento adicional el regreso de un viejo conocido a Alajuela.

Se trata de Fernando Lesme, el centrodelantero paraguayo de 23 años que hoy viste los colores de Liberia, pero que en 2024 supo defender la camiseta rojinegra. Su salida del club manudo, marcada por diferencias con el exentrenador Alexandre Guimarães, sigue siendo recordada con cierta amargura por parte de la afición liguista.

Lesme tuvo un breve paso por Alajuela (LDA).

Fernando Lesme no perdonará a su ex equipo

En lo que va del torneo, Lesme ya suma dos goles y se ha convertido en el faro ofensivo del conjunto que tiene como técnico a José Saturnino Cardozo. Antes de regresar al Morera Soto, el ariete guaraní habló con La Nación y no ocultó la mezcla de emociones que le provoca regresar al Morera Soto.

“Es un sentimiento especial siempre el regresar ahí, ahora me toca jugar con Liberia y darlo todo por estos colores”, aseguró, recordando el cariño que aún guarda por el club manudo.

Fernando Lesme regresa al Morera Soto (Municipal Liberia).

Sin embargo, Lesme también advirtió que no habrá concesiones por enfrentar a su ex equipo. “Se verá el Liberia que venimos demostrando, muy intenso, a puro corazón, a pura garra, que nunca se tira para atrás y vamos a ir por todo”, disparó, a tan solo horas de volver a pisar el césped de La Catedral.

Un duelo con sabor a revancha

Aunque Lesme no esconde el cariño que sigue sintiendo por Alajuelense, dejó claro que su lealtad ahora está con el club que volvió a abrirle las puertas en Costa Rica. La pregunta ahora es si se cumplirá la famosa “Ley del Ex”, esa que tantas veces termina pesando en el fútbol.

Por su parte, Machillo Ramírez sabe que no puede dejar escapar más puntos si quiere que su equipo vuelva a estar entre los candidatos al título. Con la presión de la tabla y la amenaza de Fernando Lesme, Alajuelense se juega mucho más que tres puntos en el Morera Soto.