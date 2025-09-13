El mercado de fichajes en Costa Rica finaliza el próximo miércoles 18 de septiembre. Diego Campos es uno de los futbolistas que termina su contrato en la Liga Deportiva Alajuelense a finales de este año. Estuvo cerca de irse a Vietnam, pero no se terminó concretando por la falta de tiempo.

En el marco de la presentación de una nueva tienda de Alajuelense en Cartago, el extremo de los Manudos estuvo presente en la inauguración. Firmó autógrafos y se tomó fotos con los aficionados que se acercaron hasta allí. Al mismo tiempo, aprovechó para hablar de su futuro y una posible salida.

¿Diego Campos seguirá en Alajuelense después de 2025?

Sobre la propuesta que recibió desde Vietnam, Diego Campos confirmó que se trató de una conversación que no prosperó: “Se dieron las conversaciones que se tenían que dar y al final no se dio. Nada fuera de lo normal, son intereses y ofertas laborales que llegan especialmente en estos meses, que ya está cerca de cumplirse un contrato“.

Publicidad

Publicidad

ver también Decisión tomada: Machillo Ramírez ya eligió al delantero que reemplazará a Alberto Toril en Alajuelense

Uno de los grandes motivos que llevó a que Campos no abandone Alajuelense tuvo que ver con su familia. El de San José la priorizó para no marcharse de Costa Rica: “Mi familia es mi decisión más importante, mi hijo pequeño y mi esposa. Yo tengo que velar por eso”.

Por el momento, Diego Campos no habla de lo que pasará más allá de diciembre. Eso sí, considera que le llegarán ofertas debido a que está muy cerca de terminar su contrato. El hecho de que haya analizado la propuesta de Vietnam podría ser un presagio de lo que pase a fin de año.

Publicidad

El dardo de Diego Campos contra los que se quejan en Alajuelense

Sobre su actualidad en la Liga, le tiró un dardo a aquellos que se quejan de la cantidad de partidos. “Somos un equipo grande y siempre hemos dicho que a nosotros nos interesan todos los torneos, entonces no podemos llegar a decir que nos interesan todos los torneos y después quejarnos del trajín“, lanzó de manera polémica.