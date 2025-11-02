Es tendencia:
Concacaf sorprende a todo Alajuelense con un mensaje que lo deja en la cima de Centroamérica: “Alegría de llegar”

En medio de su pase a la final de la Copa Centroamericana, Concacaf no se olvidó de Alajuelense y dejó un mensaje inesperado.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El equipo manudo fue reconocido por la Concacaf.
© Prensa AlajuelenseEl equipo manudo fue reconocido por la Concacaf.

El pasado jueves, la Liga Deportiva Alajuelense logró superar a Olimpia por penales en las semifinales de la Copa Centroamericana y accedió, por tercera ocasión consecutiva, al campeonato internacional más importante de la región.

El equipo comandado por el Machillo Ramírez definirá el título frente a Xelajú de Guatemala. La ida será en el Morera Soto, mientras que la revancha se dará en territorio chapín en el inicio del mes de diciembre.

En medio de este logro tan importante para Alajuelense, la Concacaf no se olvidó de que la Liga estará por tercera vez al hilo en la llave final de la Copa Centroamericana y le mandó un mensaje a través de la cuenta de la Concachampions.

Concacaf reconoce a Alajuelense tras pasar a la final de la Copa Centroamericana

3 años, 3 semifinales superadas. La alegría de llegar a la Final de la Copa Centroamericana“, escribió la Concacaf tras publicar imágenes de los festejos de cada año en el que Alajuelense superó la instancia de semifinales.

No es el único mensaje que envió la Concacaf luego del hito de Alajuelense. También hizo alusión a Washington Ortega, uno de los héroes de la serie ante Olimpia. La confederación lo reconoció por su gran actuación en los penales.

En la edición de 2023, Alajuelense sacó a Herediano también por penales y luego se impuso en la final ante Real Estelí. En 2024, sacó a Antigua GFC y en la final volvió a derrotar al Tren del Norte. Ahora, será su primera final contra un equipo guatemalteco.

