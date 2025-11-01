Es tendencia:
Respira Machillo Ramírez: Alajuelense confirma la noticia que tanto quería la afición para la final de la Copa Centroamericana

Después de eliminar a Olimpia en Honduras, Alajuelense manda un mensaje que le trae alivio al Machillo Ramírez.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El Machillo celebra la confirmación de la Liga.
© Radio ColumbiaEl Machillo celebra la confirmación de la Liga.

La Liga Deportiva Alajuelense consiguió imponerse frente a la adversidad y eliminó a Olimpia en territorio hondureño en las semifinales de la Copa Centroamericana. El equipo local ganaba por 1-0, pero el cuadro manudo logró empatar en la segunda parte y mandó el partido al tiempo extra.

En ese instante, precisamente cuando se jugaba el segundo tiempo del alargue, todo Alajuelense quedó impactado por el golpe que sufrió Rashir Parkins. El mediocampista llevó mucha preocupación al Machillo Ramírez, quien tuvo que sustituirlo por Tristan Demetrius al minuto 117.

Después del partido, Parkins acudió rápidamente al hospital. La Liga reveló que había sufrido un trauma craneoencefálico, pero en las últimas horas se dio a conocer la actualización de su estado de salud.

¿Cómo está Rashir Parkins después del duro golpe que recibió en Honduras?

Según informó La Teja, desde Alajuelense confirmaron que se encuentra fuera de peligro. “Rashir está bien, el traslado fue protocolario y se descartó cualquier tipo de lesión”, informó el club rojinegro sobre su situación.

Rashir Parkins tuvo una doble alegría el jueves: el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf y saber que todo estaba bien luego del golpe en la cabeza que sufrió.
Rashir Parkins en el partido ante Olimpia. (Foto: Prensa Alajuelense)

De esta manera, el técnico manudo podrá tenerlo a disposición para los próximos enfrentamientos. El mediocampista es muy importante para la Liga. Ante Olimpia, Parkins fue una de las figuras más destacadas del equipo.

La duda estaría sólo para este domingo cuando Alajuelense visite a Liberia por la jornada 15 del Torneo Apertura 2025. Al estar muy cerca del partido del pasado jueves, Machillo Ramírez no lo arriesgaría.

