La Liga Deportiva Alajuelense se juega uno de los partidos más importantes del año. El equipo manudo visitará a Olimpia por el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana 2025. Tras el empate por 1-1 en la ida, necesita marcar un gol para no quedar eliminado.

En la previa del juego que tanto tiene en vilo a la afición rojinegra, la Concacaf tomó una polémica decisión que generó sorpresa tanto en Costa Rica como en Honduras, que es donde se llevó a cabo dicha determinación.

Este jueves, en la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará en el Estadio Nacional, Machillo Ramírez y Celso Borges acudieron en representación del conjunto visitante. Ambos respondieron preguntas por parte de la prensa, aunque tuvo una extraña excepción.

La decisión de Concacaf con Alajuelense que sorprendió en Costa Rica

Según la información del periodista Ferlin Fuentes, las preguntas de los periodistas presentes sólo podían estar vinculadas al partido venidero. “Los encargados de prensa de Concacaf fueron enfáticos: solo se podían formular preguntas relacionadas con la Copa Centroamericana“, aseguró en El Mundo CR.

Por esta decisión, los periodistas no pudieron hacer preguntas sobre uno de los temas que más polémica trajo en Costa Rica durante la última semana: la patada previa de Celso Borges contra Kendall Porras en el gol de Alajuelense ante Pérez Zeledón.

Por si fuera poco, el Comité de Arbitraje indicó que el árbitro principal Keylor Herrera y los encargados del VAR tomaron una determinación errónea. Consideran que el gol no debió valer por la infracción del capitán manudo. Luego de esto, Celso todavía no pudo ser preguntado ante la prohibición de Concacaf.

