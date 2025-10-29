“Tiene sus falencias”: Machillo Ramírez dijo lo que realmente piensa sobre Elián Quesada y generó polémica

El técnico Óscar Ramírez no escondió su incomodidad y sorprendió con una declaración contundente al referirse al lateral Elián Quesada, una de las incorporaciones más comentadas de la Liga Deportiva Alajuelense para este torneo de Apertura.

Durante la conferencia de prensa previa al duelo ante Olimpia por la Copa Centroamericana, Machillo fue consultado por la falta de regularidad del joven defensor y su respuesta dejó entrever que el cuerpo técnico aún no está convencido de su rendimiento actual.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre Elián Quesada?

“Es un muchacho muy joven. Yo no sé por qué guardan tantas expectativas. No sé si es por el club del que procede. Pero creo que es un muchacho que está todavía en proceso“, comenzó expresando el entrenador de Alajuelense.

Luego, agregó sobre como lo ve a él: “Él tiene cosas muy interesantes, pero también tiene sus falencias, y uno como entrenador lo que hace es mirar y ver si se puede utilizar en algún momento”.

Elián Quesada cuenta con muy pocos minutos en Alajuelense. (Foto: Instagram)

Las palabras del entrenador generaron sorpresa entre los aficionados manudos y en redes sociales, donde muchos esperaban una defensa más firme hacia Quesada, quien llegó procedente del Arsenal de Inglaterra con una importante carga de expectativas. Sin embargo, hasta el momento, el jugador apenas ha sumado 81 minutos distribuidos en cuatro partidos, sin lograr consolidarse como titular ni como opción frecuente en el banquillo.

Publicidad

Publicidad

ver también “Viejo, gordo y malo”: Joel Campbell no se guarda nada y contesta ante las críticas sobre su presente en Alajuelense

Una aclaración con mensaje interno

Ramírez explicó que ha sostenido conversaciones personales con el futbolista para señalarle los aspectos que debe mejorar, sobre todo en el plano defensivo. “Lo he hablado con él también personalmente, que tiene que tener sus mejoras en la parte defensiva, de acuerdo a lo que nosotros manejamos para que él aplique. Lo que es técnica, lo que es la parte de manejo de balón, todo es muy interesante”, añadió el entrenador.

El técnico insistió en que Quesada tiene condiciones, pero necesita tiempo y serenidad para adaptarse al sistema del equipo y al entorno competitivo del fútbol costarricense. “Simplemente es un muchacho que hay que buscarle el momento, ir dándole oportunidades. Entonces lo digo ya, porque ya es muy recurrente, que Elián, Elián. Tiene 20 años y no porque venga del Arsenal, ya está. Es un tema de sintonía”, subrayó.