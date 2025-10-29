Machillo Ramírez sorprende a Alajuelense con una fuerte confesión antes de la semifinal contra Olimpia

El técnico Óscar Ramírez sorprendió este miércoles con una declaración llena de sinceridad y autocrítica en la antesala del decisivo duelo que la Liga Deportiva Alajuelense disputará ante Olimpia por un lugar en la final de la Copa Centroamericana.

La serie llega igualada 1-1 tras el primer encuentro, y con el gol de visita como criterio de desempate, la Liga necesita ganar por cualquier marcador o empatar con dos o más goles para sellar su pase a la gran final.

¿Cuál fue la confesión que hizo Machillo Ramírez?

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Óscar Ramírez sorprendió al reconocer abiertamente que Olimpia parte como favorito, aunque dejó claro que su equipo tiene las herramientas para desafiar ese papel.

“Creo que entiendo el entorno, entiendo el favoritismo de Olimpia. Pero también creo que nosotros, en alguna manera o en algunas ocasiones, hemos apagado un poco esa parte”, expresó el estratega rojinegro con tono sereno, dejando entrever que la Liga se siente lista para responder en el campo.

Tweet placeholder

La frase fue interpretada como una fuerte confesión de realismo, poco habitual en la previa de partidos decisivos, y reflejó la madurez con la que Ramírez enfrenta este nuevo reto internacional.

Publicidad

Publicidad

ver también Eduardo Espinel responde esto a Machillo Ramírez y confirma la noticia que Olimpia estaba esperando para enfrentar a Alajuelense

Un plan para desafiar la adversidad

El técnico también aseguró tener un plan claro para guiar a Alajuelense hacia la final, pese a las bajas sensibles en su plantel. “Preparado estoy. El plan está, tal vez con un grupo diferente en el sentido de los que lo componen, pero siempre con la parte de ser competitivos. Creo que ha sido un torneo donde hemos tenido siempre la adversidad y ante la adversidad hemos superado”, declaró.

Ramírez insistió en que el equipo ha sabido responder ante los momentos difíciles, y confía plenamente en la fortaleza de su grupo. “El grupo siempre ha tenido respuestas. Este torneo centroamericano ha sido un tema alterado por muchas situaciones, pero siempre, gracias a Dios, hemos salido de las problemáticas. Y este no es la excepción”, añadió el entrenador de Alajuelense.