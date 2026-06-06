El Salvador 0-0 Qatar EN VIVO: Se juega el segundo tiempo – minuto a minuto del amistoso internacional en Estados Unidos

La Selección de El Salvador afrontará una nueva prueba internacional cuando se enfrente a Qatar en un partido amistoso que servirá para cerrar la gira de preparación del equipo dirigido por Hernán Darío Bolillo Gómez en el que seguirá observando jugadores.
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El encuentro se disputará en Los Ángeles, California, y será una oportunidad importante para que la Selecta continúe ajustando detalles de cara a los próximos compromisos oficiales, en específico la Liga de Naciones de la Concacaf que será en septiembre.
Cuándo y dónde juega El Salvador vs. Qatar
Los salvadoreños y los qataríes se enfrentarán hoy 6 de junio a las 14:00 horas en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos.
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Dónde ver EN VIVO a El Salvador vs. Qatar
Los aficionados salvadoreños podrán seguir el amistoso entre El Salvador y Qatar en vivo a través de FOX.