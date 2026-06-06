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El Salvador 0-0 Qatar EN VIVO: Se juega el segundo tiempo – minuto a minuto del amistoso internacional en Estados Unidos

Siga el minuto a minuto del partido de El Salvador vs. Qatar que se disputará en Estados Unidos.

53' Amarilla

Vásquez se barre tarde e impacta a un rival. El árbitro decide amonestarlo para poner un poco de orden en el juego.

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48' Ataca el rival

Espabilaron con el descanso la escuadra que irá al Mundial. Un contragolpe veloz casi termina en una oportunidad de gol con Afif, a quién se le escapó el esférico en el último toque

Se juega la segunda parte

Inicia el segundo tiempo: El Salvador 0-0 Qatar

Al descanso

Finaliza el primer tiempo: El Salvador 0-0 Qatar

40' Buen cierre

Ambos equipos aumentan el ritmo en los minutos finales del encuentro. Las transiciones son más rápidas y el balón se pasea cerca de las porterías de ambos equipos.

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31' Buen intento

Buen remate de Vásquez que termina siendo atajado por el guardameta qatarí .Aumenta el peligro de La Selecta en los últimos minutos.

27' Sin ritmo

Muy pasivos hasta el momento ambas escuadras. Los últimos anfitriones del Mundial parecen guardar sus mejor armas

19' Cerca

Buena oportunidad para El Salvador en el BMO Stadium. Flores impactará a las afueras del área.

5' Buen inicio salvadoreño

La selecta mantiene la posesión del esférico mientras los qatarís esperan pacientemente un error para contratacar

Rueda el balón

Inicia el partido de El Salvador vs Qatar

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Caliente La Selecta

El Salvador se prepara para enfrentar a Qatar

no jugarán solos

La afición de El Salvador presente en el BMO Stadium

El once de El Bolillo

Alineación de El Salvador

Llega La Selecta

El Salvador arriba al BMO Stadium

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de El Salvador ante Qatar.

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Javier Pineda

Por Javier Pineda

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En Vivo: El Salvador vs Qatar
© JA Master EventsEn Vivo: El Salvador vs Qatar

La Selección de El Salvador afrontará una nueva prueba internacional cuando se enfrente a Qatar en un partido amistoso que servirá para cerrar la gira de preparación del equipo dirigido por Hernán Darío Bolillo Gómez en el que seguirá observando jugadores.

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El encuentro se disputará en Los Ángeles, California, y será una oportunidad importante para que la Selecta continúe ajustando detalles de cara a los próximos compromisos oficiales, en específico la Liga de Naciones de la Concacaf que será en septiembre.

Cuándo y dónde juega El Salvador vs. Qatar

Los salvadoreños y los qataríes se enfrentarán hoy 6 de junio a las 14:00 horas en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

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Dónde ver EN VIVO a El Salvador vs. Qatar

Los aficionados salvadoreños podrán seguir el amistoso entre El Salvador y Qatar en vivo a través de FOX.

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