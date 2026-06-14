Uruguay se expone a sanción de FIFA tras un inédito problema antes de su debut vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026

La Selección de Uruguay vivió horas de tensión antes de su debut en la Copa del Mundo 2026, luego de sufrir un inesperado contratiempo en su traslado hacia Estados Unidos. La delegación celeste finalmente aterrizó en Fort Lauderdale, pero lo hizo con varias horas de retraso debido a un problema administrativo que involucró la documentación del vuelo asignado para transportar al equipo.

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Lo que parecía un viaje rutinario rumbo a la concentración mundialista terminó convirtiéndose en una situación delicada. Según reportes surgidos desde Miami, el primer avión destinado para trasladar a los uruguayos no contaba con la autorización necesaria para ingresar al territorio estadounidense, situación que obligó a cancelar el embarque cuando la delegación ya estaba lista para partir.

Uruguay se expone a una posible sanción de FIFA

La situación tomó mayor relevancia porque el inconveniente estaría relacionado con un error en la documentación gestionada para el arribo del vuelo, un asunto que involucró tanto a la compañía aérea encargada del servicio como a la propia FIFA. Ante la irregularidad detectada, Uruguay decidió no abordar la aeronave y esperar una solución que garantizara el cumplimiento de todos los requisitos migratorios y operativos.

La máxima entidad del fútbol mundial reaccionó enviando un segundo avión para completar el traslado de la delegación. Sin embargo, el cambio de logística provocó una demora considerable que alteró la planificación establecida para los celestes en la antesala de su estreno mundialista. El retraso generó incertidumbre tanto dentro de la delegación como entre los aficionados uruguayos.

Ahora surge una interrogante importante: Uruguay corre el riesgo de ser multado por la FIFA debido a que no llegó en el tiempo estipulado a su lugar de concentración. Aunque hasta el momento no existe una comunicación oficial sobre posibles sanciones, las autoridades del torneo analizan las circunstancias que rodearon el incidente para determinar si corresponde alguna medida disciplinaria o si se trata de una situación extraordinaria ajena a la federación sudamericana.

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Mientras tanto, la selección ya se encuentra instalada en su hotel de concentración bajo un importante operativo de seguridad y enfocada plenamente en su debut. Los dirigidos por la celeste buscarán dejar atrás este episodio extradeportivo cuando enfrenten a Arabia Saudita, en un compromiso que marcará el inicio de su camino en el Mundial 2026 y donde la atención volverá a centrarse exclusivamente en lo que ocurra dentro del terreno de juego.

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