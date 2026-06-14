Quién es Graham Potter, el DT inglés que volvió a Suecia para rescatarla y llevarla al Mundial 2026

El ex DT de Chelsea comenzó su historia en Suecia. Hoy, hace su estreno en una Copa del Mundo después de su trayectoria a nivel clubes.

Graham Potter forma parte de los técnicos extranjeros del Mundial 2026. Es inglés, pero su vínculo con Suecia es profundo: allí despegó su carrera, allí construyó su reputación y allí volvió para rescatar a una selección que estaba contra las cuerdas.

El técnico asumió en un contexto delicado, sobre el cierre de la eliminatoria, y terminó llevando a Suecia a la Copa del Mundo por la vía del repechaje. El triunfo 3-2 ante Polonia, con un gol agónico de Viktor Gyökeres en el minuto 88, cambió por completo el tono de su ciclo.

Ahora el desafío es distinto. Suecia ya no mira a Potter solo como una solución de urgencia, sino como el entrenador que debe darle forma a un proyecto más estable, competitivo y con horizonte largo.

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El entrenador que Suecia eligió para salir del apuro

Potter fue nombrado seleccionador de Suecia en octubre de 2025, después de una clasificación europea muy complicada. La selección había quedado en una situación crítica y necesitaba una reacción inmediata para seguir con vida rumbo al Mundial 2026.

Su llegada tuvo algo de emergencia, pero también de apuesta lógica. Potter conocía el fútbol sueco, tenía historia en el país y cargaba con una experiencia previa que lo hacía distinto a otros candidatos.

Al principio, su contrato tenía un perfil de corto plazo. Sin embargo, el vínculo se fortaleció rápido: la federación sueca extendió su acuerdo hasta 2030, una señal clara de que dejó de verlo como un parche y empezó a pensarlo como parte de un proceso más amplio.

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De Östersund al banco de la selección

La relación de Potter con Suecia no empezó en la selección. Su carrera como entrenador despegó en el Östersunds FK, donde construyó una de las historias más singulares del fútbol sueco reciente.

Tomó al club en la cuarta división, lo llevó hasta la máxima categoría, ganó la Copa de Suecia y lo clasificó a competencias europeas. Aquel recorrido no solo lo convirtió en un entrenador reconocido, sino que también lo arraigó profundamente con el país.

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Por eso, su regreso a Suecia no tuvo el tono de un técnico extranjero que llega de paso. Potter ha contado que se siente muy ligado al país, que dos de sus hijos nacieron allí y que sus años en Östersund le dejaron recuerdos imborrables.

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Una carrera marcada por la élite inglesa

Después de su etapa en Suecia, Potter dio el salto al fútbol británico. Pasó por Swansea y luego por Brighton, donde se ganó fama de entrenador moderno, flexible y capaz de construir equipos competitivos con una identidad reconocible.

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Ese ascenso lo llevó al Chelsea, el desafío más grande de su carrera a nivel de clubes. Sin embargo, su paso por Stamford Bridge duró apenas unos meses y terminó exponiendo el otro lado de la élite: la presión inmediata y el margen mínimo para construir.

Más tarde llegó al West Ham, otra experiencia difícil que terminó antes de asumir el reto sueco. Ese tramo no borra sus credenciales, pero sí completa su perfil: Potter llega al Mundial después de haber conocido tanto el crecimiento sostenido como los golpes duros del fútbol grande.

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La clasificación que cambió su ciclo

El momento que redefinió su etapa con Suecia llegó en el repechaje europeo. Primero, el equipo superó a Ucrania y luego enfrentó a Polonia en un partido dramático por el boleto al Mundial.

El duelo terminó 3-2 para Suecia, con Viktor Gyökeres como héroe. El delantero marcó el gol decisivo en el minuto 88 y devolvió a la selección sueca a una Copa del Mundo por primera vez desde 2018.

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Ese triunfo cambió todo. Potter dejó de ser el técnico que había llegado para apagar un incendio y pasó a ser el entrenador que consiguió devolver a Suecia al escenario mundialista.

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Isak y Gyökeres, la gran apuesta ofensiva

La construcción futbolística de Suecia todavía está en marcha, pero Potter tiene una base ofensiva de enorme peso: Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

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El entrenador ve en ellos perfiles distintos y complementarios. Isak ofrece movilidad, técnica y lectura para asociarse, mientras que Gyökeres aporta potencia, agresividad y presencia goleadora. Juntos pueden darle a Suecia una amenaza más variada y menos previsible.

Esa dupla será una de las claves del equipo en el Mundial. En un torneo corto, donde los detalles definen, contar con atacantes capaces de resolver partidos puede cambiar el destino de una fase de grupos.

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