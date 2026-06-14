¿Juegan Isak y Gyökeres? Las alineaciones de Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026

Alineaciones confirmadas para el debut de la Suecia de Isak y Gyökeres frente a Túnez, que buscará dar el golpe.

Este domingo 14 de junio, la Selección de Suecia y la de Túnez cierran la jornada del día y también del Grupo F del Mundial 2026. Después de lo que fue el empate por 2-2 entre Japón y Países Bajos, se verán las caras en el Estadio Monterrey de Guadalupe.

Tanto Sabri Lamouchi, DT de Túnez, como Graham Potter, DT de los suecos, ya confirmaron los equipos titulares que saltarán al terreno de juego. Ambos se juegan una gran oportunidad, ya que sus rivales dejaron puntos en el camino y una victoria los podría dejar muy bien parados para la clasificación a 16avos.

El seleccionado sueco irá con todo. Tendrá en la ofensiva a sus máximas figuras. Tanto Alexander Isak, goleador del Liverpool, y Victor Gyökeres, estrella del Arsenal, estarán presentes en el once titular. Por el lado de Túnez, el 10 Hannibal Mejbri buscará hacerse dueño del equipo tunecino.

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La formación de Suecia con Alexander Isak y Victor Gyökeres

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelof, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren; Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

La alineación titular de Túnez frente a Suecia en el debut

Túnez: Abdelmouhib Chamakh; Ali Abdi, Omar Rekik, Montassar Talbi, Yan Valery; Ellyes Skhiri, Rani Khedira, Mohamed Amine Ben Hamida, Hannibal Mejbri, Anis Ben Slimane; y Elias Saad. DT: Sabri Lamouchi.

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