“Ambiente saprissista”: Celso Borges manda el mensaje que nadie en Alajuelense imaginó escuchar mientras negocia su renovación

Celso Borges habló sobre su futuro en Alajuelense y dejó una declaración que llamará la atención tanto en Tibás como en Alajuela.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El capitán manudo sorprendió con sus palabras.
El capitán manudo sorprendió con sus palabras.

Celso Borges finaliza su contrato con la Liga Deportiva Alajuelense este año, precisamente en el mes de diciembre cuando culmine el 2025. Todavía no ha llegado a un acuerdo con la directiva, pero sí confesó que está negociando para extender el vínculo.

En medio de la incertidumbre sobre su continuidad, el capitán de Alajuelense sorprendió a todos con el guiño que le envió al Deportivo Saprissa, justamente el club donde comenzó su carrera como futbolista profesional.

El guiño de Celso Borges a Saprissa

En una entrevista con el periodista Ferlin Fuentes, Celso hizo referencia a sus inicios como jugador morado y cómo terminó volviendo a Costa Rica para vestir la camiseta de Alajuelense.



De niño me crié en un ambiente saprissista, mi papá había jugado ahí, y claro que me pasaba por la cabeza estar en Saprissa. Pero la vida me llevó a otras experiencias que no imaginaba: descender en mi primer año en Europa, jugar en el Santiago Bernabéu… cosas que nunca pensé. Y luego, en 2021, se dio la oportunidad de llegar a la Liga. Hoy estoy muy contento y satisfecho con esa decisión“, aseguró el referente manudo.

Celso Borges en su etapa como morado.

Celso Borges en su etapa como morado.

Guima pasó muchos años en Saprissa. Como jugador arribó en 1981 y se marchó en 1992. Después regresó como entrenador en 1997 para iniciar su primer ciclo en el banquillo morado y que terminarían siendo tres períodos en total. Claro está que Celso Borges estuvo un largo tiempo en Saprissa acompañando a su padre.



Luego, Borges destapó que ya tuvo una reunión con Carlos Vela, gerente deportivo de la Liga: “Ya tuve una reunión con Carlos Vela. Estamos conversando y espero que todo llegue a buen puerto. Yo puedo sentirme bien, pero también depende de que el club y el técnico estén contentos. Mientras así sea, esa es mi prioridad“.

