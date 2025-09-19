Celso Borges finaliza su contrato con la Liga Deportiva Alajuelense este año, precisamente en el mes de diciembre cuando culmine el 2025. Todavía no ha llegado a un acuerdo con la directiva, pero sí confesó que está negociando para extender el vínculo.

En medio de la incertidumbre sobre su continuidad, el capitán de Alajuelense sorprendió a todos con el guiño que le envió al Deportivo Saprissa, justamente el club donde comenzó su carrera como futbolista profesional.

El guiño de Celso Borges a Saprissa

En una entrevista con el periodista Ferlin Fuentes, Celso hizo referencia a sus inicios como jugador morado y cómo terminó volviendo a Costa Rica para vestir la camiseta de Alajuelense.

Publicidad

Publicidad

ver también Es figura de Alajuelense, lo siguen desde España y aseguran que podría jugar en Barcelona: “No es peor jugador que Cubarsí

“De niño me crié en un ambiente saprissista, mi papá había jugado ahí, y claro que me pasaba por la cabeza estar en Saprissa. Pero la vida me llevó a otras experiencias que no imaginaba: descender en mi primer año en Europa, jugar en el Santiago Bernabéu… cosas que nunca pensé. Y luego, en 2021, se dio la oportunidad de llegar a la Liga. Hoy estoy muy contento y satisfecho con esa decisión“, aseguró el referente manudo.

Celso Borges en su etapa como morado.

Publicidad

Guima pasó muchos años en Saprissa. Como jugador arribó en 1981 y se marchó en 1992. Después regresó como entrenador en 1997 para iniciar su primer ciclo en el banquillo morado y que terminarían siendo tres períodos en total. Claro está que Celso Borges estuvo un largo tiempo en Saprissa acompañando a su padre.

Publicidad

ver también “Me gusta mucho”: Carlos Vela sorprende a todos en Alajuelense al hacer lo que ningún otro gerente deportivo se animó

Luego, Borges destapó que ya tuvo una reunión con Carlos Vela, gerente deportivo de la Liga: “Ya tuve una reunión con Carlos Vela. Estamos conversando y espero que todo llegue a buen puerto. Yo puedo sentirme bien, pero también depende de que el club y el técnico estén contentos. Mientras así sea, esa es mi prioridad“.