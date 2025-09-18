“Me gusta mucho”: Carlos Vela sorprende a todos en Alajuelense al hacer lo que ningún otro gerente deportivo se animó

En Liga Deportiva Alajuelense, cada gerente deportivo ha marcado su estilo. Sin embargo, el actual dirigente mexicano Carlos Vela decidió romper con la tradición y realizar un gesto que nadie en su cargo había hecho antes, sorprendiendo a propios y extraños dentro del club.

Durante años, la gestión deportiva se enfocó casi por completo en el plantel masculino. Agustín Lleida priorizaba su tiempo en ese frente, mientras que Mercedes Salas quedaba a cargo del proyecto femenino, cargando prácticamente sola con la responsabilidad. Con Antonio Solana la situación no cambió, y aunque Javier Santamaría brindaba apoyo, la atención hacia las leonas nunca fue prioridad.

¿Qué empezó hacer Carlos Vela como Gerente Deportivo de Alajuelense?

Con Carlos Vela el panorama dio un giro inesperado. Por primera vez, un gerente deportivo de la institución se sentó a conversar de manera exclusiva sobre el presente del equipo femenino, demostrando un interés genuino en el desarrollo de las leonas y en el futuro del fútbol femenil dentro del club.

Publicidad

Publicidad

“La verdad es que sí debo decir que a mí me gusta mucho el fútbol femenil. Creo que desde mi pasado en México, donde la liga femenil recibió bastante apoyo de parte de los clubes y tuvo mucho desarrollo, desde ahí me cautivó el fútbol femenil”, relató el directivo en declaraciones difundidas por la oficina de comunicación de Alajuelense.

Publicidad

El dirigente también elogió la calidad del plantel y el recorrido de las jugadoras: “A mi llegada aquí a Costa Rica, francamente estoy muy contento, veo que el nivel del equipo es muy alto. Creo que las chicas tienen muchos años representando muy bien al club”.

Publicidad

Incluso se refirió al amistoso internacional frente al América de México, uno de los equipos más fuertes de la región. “Hablando del presente, tuvimos el partido contra América, que es un referente en México, y le hicimos un gran partido. Haber sacado el empate creo que refleja el buen nivel que tienen las muchachas”, comentó Vela.

Publicidad

ver también Fichaje sobre la hora: Alajuelense sacude el mercado y le roba un jugador a un rival directo en Costa Rica

Con este paso, Carlos Vela envía un mensaje claro: el fútbol femenino en Alajuelense merece la misma atención y respaldo que el masculino, y su gestión busca marcar un antes y un después en la forma en que el club apoya a sus diferentes equipos.