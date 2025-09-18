En uno de los momentos que menos tiempo quedaba para concretar un fichaje, la Liga Deportiva Alajuelense logró hacerlo. Con el cierre del mercado este jueves 18 de septiembre, los Manudos dieron la sorpresa al llevarse un futbolista de un rival directo.

Luego del pedido que hizo el Machillo Ramírez de contar con más jugadores ante varias bajas por lesión, Alajuelense se queda con un jugador del Municipal Liberia, hoy protagonista de la Liga Promérica.

Giankarlo Romulus Gómez, el fichaje de última hora de Alajuelense

Según la información del periodista Kevin Jiménez, Giankarlo Romulus Gómez se transformará en nuevo fichaje de la Liga. El equipo liberiano lo tenía prácticamente cerrado, pero el defensor central eligió a los Manudos tras proponer una mejor oferta.

De esta manera, Liberia pierde a un jugador que ya había hecho su debut en el primer equipo por la Copa de Costa Rica. Todavía no contaba con contrato profesional, pero ya estaba apalabrado para que así sea hasta que llegó la propuesta de Alajuelense.

El periodista mencionado agregó que Liberia solamente cobrará los derechos de formación cuando Romulus firme definitivamente su primer contrato con Alajuelense. No obtendrá ingresos por el fichaje, ya que llega en condición de agente libre.

De acuerdo a lo que informó Ferlín Fuentes, el zaguero central estará en el Centro de Alto Rendimiento. Se suma al proyecto manudo de incorporar futbolista jóvenes. Según Transfermarkt, tiene 19 años y una estatura de 1.91 metros.

La historia de Giankarlo Romulus, nuevo jugador de Alajuelense

El defensor manudo nació en Estados Unidos, precisamente en Maryland, el 12 de julio de 2006. Su padre es haitiano y su madre es costarricense. Estuvo en el país norteamericano hasta los 10 años. Luego, arribó a Costa Rica para continuar su preparación futbolística, algo que había iniciado en suelo estadounidense.