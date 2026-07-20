España celebró el título después de vencer a Argentina, pero los incidentes posteriores al pitazo final podrían traer consecuencias disciplinarias para ambos equipos.

España derrotó a Argentina en la final del Mundial 2026 y se quedó con el trofeo más codiciado del deporte rey. Sin embargo, el cierre del encuentro quedó marcado por un altercado que comenzó apenas terminó el partido y tuvo a Leandro Paredes como uno de sus principales protagonistas.

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El mediocampista argentino empujó primero a Eric García, lo tomó del cuello y volvió a apartarlo. Gavi intervino en medio del tumulto, pero la situación no hizo más que agravarse: Paredes lo sujetó de la camiseta, lo arrojó al suelo y le pegó en la cara.

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La sanción a Leandro Paredes

El árbitro esloveno Slavko Vinčić observó la secuencia y le mostró la tarjeta roja directa al jugador de Boca Juniors, entregándole a la FIFA los elementos necesarios para analizar el episodio y aplicar las sanciones contempladas en su reglamento disciplinario.

Paredes no contuvo su frustración tras la derrota ante España (Getty Images).

Según establece el artículo III del primer anexo del Código Disciplinario 2026 de la FIFA, la expulsión directa por agresión de Paredes representaría una primera multa de 20.000 dólares para la Asociación del Fútbol Argentino. Además, el jugador podría recibir una suspensión por su conducta durante la pelea.

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España también podría ser castigada por la FIFA

Las consecuencias del escandaloso final no quedarían limitadas a Argentina. España también podría verse alcanzada por la investigación, debido a la participación de Borja Iglesias en la trifulca que se produjo después del encuentro.

En medio de los empujones, Iglesias habría soltado un golpe en el rostro de Cristian Romero, una acción que ahora podría ser revisada por el Comité Disciplinario de la FIFA.

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En caso de considerar que la acción incumple el artículo 14 del Código Disciplinario, referido a la conducta incorrecta de jugadores y oficiales, el atacante del Celta de Vigo podría recibir la sanción establecida en el inciso “i”: al menos tres partidos de suspensión, o un periodo equivalente, por agredir a un adversario o a otra persona que no sea un oficial del encuentro.

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La Real Federación Española de Fútbol también podría recibir una sanción económica y quedar obligada a afrontar la multa impuesta al delantero. El monto podría ubicarse entre 100 dólares y un millón de dólares, dependiendo de la gravedad que determine el Comité Disciplinario.