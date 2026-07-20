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Mundial 2026

Lionel Messi y nueve más: la inesperada decisión que abre una grieta en Argentina tras la final del Mundial 2026

Después de la dolorosa derrota frente a España, Lionel Messi y otros nueve integrantes del plantel de Argentina tomaron una llamativa decisión.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Argentina se divide tras el Mundial 2026.
© Getty.Argentina se divide tras el Mundial 2026.

Argentina sufrió un golpe dolorosísimo en la final del Mundial 2026. Después de superar una competencia extenuante y llegar nuevamente al partido decisivo, la Albiceleste cayó ante España y se quedó a un paso de conquistar otro título mundial.

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El equipo conducido por Lionel Scaloni llegó al encuentro definitivo al límite de sus reservas. El desgaste físico y emocional acumulado durante las rondas eliminatorias quedó en evidencia dentro del campo, donde España consiguió imponer su ritmo y terminó marcando la diferencia.

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La derrota cerró un recorrido cargado de tensión, lesiones y partidos de enorme exigencia. También puso punto final al último baile mundialista de Lionel Messi, quien volvió a liderar a Argentina hasta una final, aunque esta vez no consiguió levantar el trofeo.

Messi y otras nueve figuras se separaron del regreso del plantel

Una vez terminado el Mundial, el capitán albiceleste y otras nueve figuras del equipo sorprendieron con una decisión que dividió el regreso de la delegación: no viajarán a Buenos Aires en el vuelo oficial del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

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Los diez futbolistas que no regresarán junto con el resto del equipo son Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López y Juan Musso.

¿A dónde irá Messi?

Messi y De Paul viajaron directamente a Miami para presentarse en Inter Miami antes de comenzar us días libres. Ambos permanecieron en Estados Unidos, donde se encuentra su club, y evitaron así un viaje a Buenos Aires antes de iniciar el período de descanso.

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Lionel Messi pone rumbo a Miami (Getty Images).

Lionel Messi pone rumbo a Miami (Getty Images).

Los otros ocho futbolistas partieron hacia diferentes destinos. Algunos deberán reincorporarse próximamente a sus equipos, mientras que otros aprovecharán el receso para comenzar sus vacaciones junto con sus familias después del desgaste generado por el Mundial.

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Naturalmente, la ausencia de Messi será la más visible para los fanáticos argentinos. El capitán de 39 años no estará en la llegada de la delegación después de una final que marcó el cierre de su gloriosa historia mundialista.

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