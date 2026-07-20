El mediocampista de Boca Juniors disputó los últimos tres partidos de Argentina en el Mundial 2026 con una delicada lesión.

Argentina llegó a la final del Mundial 2026 con el plantel al límite de sus reservas. El desgaste físico y emocional acumulado durante la semifinal ante Inglaterra terminó pasando factura en el encuentro decisivo, en el que España fue ampliamente superior y se quedó con el título.

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Uno por uno, los futbolistas argentinos comenzaron a evidenciar el cansancio durante el partido. Algunos debieron ser reemplazados y otros permanecieron dentro del campo sin encontrarse en plenitud, en una definición que terminó exhibiendo la diferencia física entre ambos seleccionados.

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Paredes disputó la final con una fisura en una costilla

Leandro Paredes no fue la excepción. Aunque nunca se tiró al suelo ni solicitó el cambio, el mediocampista de Boca Juniors jugó la final del mundo con una delicada lesión que le impidió rendir al ciento por ciento.

El periodista argentino Martín Arévalo reveló que Paredes venía disputando los últimos tres partidos del Mundial con una fisura en una costilla, una dolencia que le provocó importantes molestias durante la etapa decisiva del torneo. “Hubo días en los que incluso le costaba respirar”, aseguró el comunicador.

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La información se mantuvo bajo absoluta reserva antes de la final porque existía el temor de que los rivales fueran a buscarlo deliberadamente en la zona afectada. En partidos de semejante intensidad, cualquier detalle físico puede ser aprovechado, tal como el propio Paredes lo había hecho ante Inglaterra al empujar a Jude Bellingham sobre el codo que tenía lesionado.

Pese al dolor y a las dificultades que atravesó durante los últimos encuentros, el futbolista permaneció dentro del campo ante España y completó una final que terminó de la peor manera para Argentina, tanto por la derrota como por el altercado ocurrido después del pitazo.

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Alarma en Boca Juniors por el estado de Paredes

Con el Mundial 2026 ya finalizado, la preocupación se traslada ahora a Casa Amarilla. Rodolfo Arruabarrena espera al mediocampista para que se incorpore a los trabajos de Boca de cara a una nueva temporada, aunque su estado físico deberá ser evaluado antes de exigirlo nuevamente.

La intención del cuerpo técnico es que Paredes se sume cuanto antes. El volante regresará al país esta tarde, junto con otros compañeros de la Selección e integrantes del cuerpo técnico argentino.

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Es probable que se tome un día de descanso para reencontrarse con su familia y bajar los decibeles después de un Mundial cargado de tensión. Sin embargo, no tendría mucho más tiempo libre antes de presentarse en Boca y someterse a los estudios correspondientes.