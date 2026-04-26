Excompañero de Joel Campbell comete una agresión salvaje que shockea al mundo del fútbol: “No puede volver a jugar”

Esteban Andrada, arquero argentino del Zaragoza y excompañero de Joel Campbell en Monterrey, quedó envuelto en una fuerte polémica tras agredir al capitán del Huesca, Jorge Pulido.

La acción ocurrió en el tiempo añadido del partido por la jornada 37 de LaLiga Hypermotion, cuando el guardameta perdió el control y terminó expulsado.

Con el marcador 1-0 a favor del Zaragoza, Andrada primero empujó a Pulido y luego fue directamente a buscarlo para darle un puñetazo en el rostro.

Dicha agresión generó indignación inmediata y dejó al portero expuesto a una sanción importante por parte de las autoridades del fútbol español.

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Mensaje contundente tras la agresión de Esteban Andrada

En las redes sociales, la agresión de Esteban Andrada generó una ola de rechazo entre aficionados y periodistas, quienes cuestionaron duramente la reacción del arquero argentino.

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Uno de los mensajes más contundentes fue el de MisterChip, quien a través de su cuenta oficial de X repudió lo ocurrido y dejó claro que una acción de ese tipo no tiene lugar dentro del fútbol profesional.

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MisterChip en su cuenta oficial de X

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“Esteban Andrada no puede volver a jugar un partido de fútbol. Ha agredido de forma salvaje y cobarde a un rival. Espero que el Real Zaragoza le muestre la puerta de salida hoy mismo“, compartió MisterChip en su cuenta oficial de X.

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¿Cuándo coincidieron Esteban Andrada y Joel Campbell?

Esteban Andrada y Joel Campbell compartieron equipo en Rayados de Monterrey durante la temporada 2021-2022, cuando ambos llegaron como refuerzos para el Apertura 2021.

Cambpell arribó en condición de préstamo por un año, mientras que el arquero argentino se incorporó en ese mismo periodo, coincidiendo en el plantel durante ese ciclo.

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