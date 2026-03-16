Es oficial: Concacaf le confirma a Alajuelense la noticia que puede darle la clasificación ante LAFC en la Concachampions 2026

La Liga Deportiva Alajuelense, dirigida por Machillo Ramírez, sacó un empate de mucho valor en su visita a LAFC al firmar un 1-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Además, tras ese resultado, Concacaf le confirmó al cuadro rojinegro un panorama alentador.

Alajuelense llega con un panorama favorable de cara al partido de vuelta, ya que tiene a su alcance distintos escenarios que le permitirían avanzar a los cuartos de final. Si logra imponerse por cualquier resultado, dejará en el camino a LAFC y se meterá entre los ocho mejores equipos del torneo en la Concacaf.

Incluso un empate podría favorecer a la Liga, aunque únicamente si el marcador termina 0-0. En ese caso, el conjunto dirigido por Machillo Ramírez sellaría su clasificación gracias al valor del gol que consiguió como visitante en el BMO Stadium de Los Ángeles.

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¿Qué confirmó Concacaf a Alajuelense ante LAFC?

Desde el sitio oficial de Concacaf, analizando la previa del partido de vuelta entre Alajuelense y LAFC, dieron a conocer varios datos interesantes, pero uno de ellos destacó por en cima del resto.

Confirmaron que el empate conseguido por Alajuelense ante LAFC en un partido de ida por la Concacaf Copa de Campeones marcó la séptima ocasión en que el club queda igualado en el primer duelo de una serie dentro de ese torneo.

Alajuelense vs. LAFC – Concacaf

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Pero en los antecedentes, la Liga solo fue eliminada una vez tras un resultado así, cuando cayó ante CD Olimpia de Honduras en las semifinales de 1988, luego de empatar 1-1 en la ida y perder 2-1 en la vuelta. En cambio, en cinco de esas series logró avanzar a la siguiente ronda.

Alajuelense vs. LAFC: cuándo se juega la vuelta de octavos en Concachampions

La vuelta entre Alajuelense y LAFC por los octavos de final de la Concachampions se disputará el próximo martes 17 de marzo a las 7:00 p.m. hora costarricense desde el Estadio Alejandro Morera Soto.